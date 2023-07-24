新聞週刊︰普廷疑似罹患失智症

俄國總統普廷（歐新社）

2023/07/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國總統普廷（見圖，歐新社）的健康狀況一直備受各界關注，甚至被認為能左右戰局發展。最近曝光的一段影片顯示，普廷短時間忘了與他人的談話內容，讓外界懷疑他認知能力下降或罹患失智症。

與人交談 瞬間混淆談話內容

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，反普廷部落客亞法洛娃（Yuliana Yafarova）分享普廷十九日出席非營利組織「俄羅斯機遇之地」活動的影片，普廷在片中與下諾夫哥羅德市副市長什托克曼（Ivan Shtokman）交談，前後不到幾分鐘就混淆了談話內容，引發外界懷疑他的精神狀態出現問題。

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影片中，什托克曼向普廷說明他從麵包店工作到創辦IT公司，進而接掌副市長管理旅遊業、IT業乃至參軍的歷程，普廷稱讚什托克曼的經歷令人驚嘆，並將其視為俄羅斯未來發展的縮影。

普廷表示，什托克曼展現出對俄羅斯的奉獻精神，還是為了孩子們的將來而奮鬥。在談話過程中，普廷詢問什托克曼的小孩幾歲了，對方隨即回答最小的九歲、最大的廿三歲，沒想到普廷聽完後轉頭就說，什托克曼的孩子只有三歲，並讚美他在這樣的狀況下仍然決定投入前線。

事實上，普廷的怪異行為不僅於此，網友還發現，他在什托克曼對談時「抬頭看著天花板」，還「嘀嘀咕咕地在自言自語」，有人認為普廷根本聽不到別人在說些什麼，因此懷疑他罹患阿茲海默症這種退化性的失智症。

此前普廷曾多次被拍到臉部浮腫、手部有針孔痕跡，再加上有時在大眾面前出現怪異舉動，讓外界質疑其身體及精神狀況。有關普廷罹患癌症、帕金森氏症、胰臟癌，甚至攝護腺癌的傳言甚囂塵上，克里姆林宮對此始終堅稱普廷身體狀況良好。

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