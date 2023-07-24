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    烏克蘭挨砲火 中國大發戰爭財

    俄羅斯宣布退出黑海穀物協議，並持續對烏克蘭黑海港口城市敖德薩發動空襲，不僅造成人員傷亡，還摧毀東正教主顯聖容大教堂。圖為敖德薩州的伊斯梅爾（Izmail）穀物港口。（美聯社檔案照）

    俄羅斯宣布退出黑海穀物協議，並持續對烏克蘭黑海港口城市敖德薩發動空襲，不僅造成人員傷亡，還摧毀東正教主顯聖容大教堂。圖為敖德薩州的伊斯梅爾（Izmail）穀物港口。（美聯社檔案照）

    2023/07/24 05:30

    聯俄管制化肥出口 全球大肆搜糧

    〔編譯陳成良／綜合報導〕連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋被炸，俄羅斯廿二日連續第六晚狂炸烏克蘭糧食出口港敖德薩，已知至少造成二死廿二傷，當地最大東正教教堂嚴重毀損。德國媒體則揭露，中國在烏克蘭戰火連天之際，「悶聲發大財」。

    布林肯︰俄最初佔領土地 烏已收復一半

    美國國務卿布林肯廿三日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，烏克蘭已經收復俄羅斯最初入侵時所佔領土的一半，但基輔要奪回更多領土還面臨「一場非常艱苦的戰鬥」。布林肯強調，烏軍反攻仍處於相對初期階段，可能還需要好幾個月時間才能看到明顯進展。

    德國之聲（DW）報導，據德國公共廣播聯盟（ARD）獨家調查指出，早在戰爭開始前數月，中俄就開始限制化肥出口：前年九月，中國做為全球最大磷肥生產國與出口國，宣布對磷肥實施大範圍出口管控，理由是能源供應緊張，需要對高耗能的化肥產業進行調控，並穩定國內物價。國際化肥價格隔月開始暴漲，同年十一月俄羅斯也跟進限制氮肥出口。到了去年二月二日，即戰爭開始前三週，俄羅斯更宣布停止氮肥出口兩個月。

    除化肥外，中俄兩國也在國際糧食市場進行一系列操作。ARD調查發現，俄國前年十二月宣布從去年二月十五日起，將當年上半年的小麥出口量限制在八百萬噸。巧合的是，一週後的二月廿三日，也就是烏克蘭戰爭開打前一天，中國海關總署發布公告，正式允許俄羅斯全境小麥進口；這項協議是二月初俄國總統普廷訪問中國、與中國國家主席習近平宣布「友誼無上限」時達成的。

    根據美國方面披露的數據，即使是在去年全球糧價暴漲時期，中國依然在全球市場收購糧食擴大儲備：去年全年，中國進口小麥一千兩百萬噸，比前一年增加兩百萬噸。與此同時，俄羅斯的糧食出口量還在成長；國際食物政策研究所數據顯示，去年俄國小麥出口量增加一○五○萬噸，而烏克蘭的小麥出口量則減少五三○萬噸。

    俄連6晚炸敖德薩 至少2死22傷

    戰情方面，烏克蘭空軍表示，俄羅斯連六晚狂炸敖德薩，廿二日入夜後到廿三日凌晨，共發射十九枚各式飛彈，其中九枚被摧毀。當地至少六棟住宅，以及受到聯合國教科文組織（UNESCO）保護的主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）被毀。敖德薩廿五座古蹟一夜之間遭破壞，此波襲擊已知造成至少兩人死亡、廿二人受傷，包含四名兒童與青少年。烏國總統澤倫斯基誓言將對俄國「恐怖分子」進行報復。

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