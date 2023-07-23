美加速F16交付 年底前運交烏克蘭

美國官員透露烏克蘭會在今年底取得美製的F-16戰鬥機，此一時間點遠比烏國本身估計得要早，顯示烏國有必須提早拿到該戰機的新的急迫性。圖為一架參加軍演的美軍F-16上月廿四日從德國德國史班達勒姆空軍基地起飛。（美聯社）

2023/07/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico廿一日報導，拜登政府預計美國能在今年底以前將美製F-16戰鬥機送抵烏克蘭，顯示美方認為有盡快對烏國交付該戰機新的急迫性。同日，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國的目標就是要奪回克里米亞，正在進行的反攻有望「加快腳步」。

白宮國家安全會議發言人柯比在接受福斯電視訪問時說，F-16可能會在年底送抵烏克蘭，但美方的評估並不認為單靠F-16就足以扭轉局勢。美國國家安全顧問蘇利文廿一日在科羅拉多州的「阿斯本安全論壇」上呼應柯比的發言，稱美國正「迅速行動」以便把F-16送交烏克蘭，「我們正在盡快推進（交付F-16）」。

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F-16聯盟11國已在培訓烏軍

目前，以丹麥與荷蘭為首的援烏F-16聯盟十一國，正展開培訓烏軍F-16飛行員的相關準備，預計八月就可以開始在丹麥展開培訓，並將在羅馬尼亞也設置一座訓練中心。報導中還說，柯比透露的今年底以前將F-16送至烏國此一時間表，比烏國外長庫列巴本月預期會在明年第一季末送交還快。

烏攻擊克里米亞彈藥庫

烏克蘭廿二日再度對遭俄羅斯兼併的克里米亞半島發動無人機攻擊，目標是位於半島中央的克拉斯諾維爾迪斯基（Krasnohvardiiske）地區一座彈藥庫。俄國國營媒體播出的畫面顯示，爆炸現場冒出濃濃灰煙，但俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫表示，該攻擊未造成損傷亦無人員傷亡，並稱已下令疏散該區方圓五公里內的居民，以及暫停半島上所有鐵路運輸以防萬一。

就在烏國無人機攻擊克里米亞半島不到廿四小時前，澤倫斯基透過視訊在「阿斯本安全論壇」上發言，稱烏克蘭的目標就是要拿回克里米亞，至於連接俄國本土與克里米亞的克赤大橋為俄軍提供後勤和軍火，因此必須摧毀。他並聲稱，烏軍沒有如預期在春季就展開反攻，是因為缺乏彈藥；至於反攻開始後雖然進展緩慢，但在烏軍已經突破一些地雷防線的情況下，今後可望「加快腳步」。

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