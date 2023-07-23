為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美加速F16交付 年底前運交烏克蘭

    美國官員透露烏克蘭會在今年底取得美製的F-16戰鬥機，此一時間點遠比烏國本身估計得要早，顯示烏國有必須提早拿到該戰機的新的急迫性。圖為一架參加軍演的美軍F-16上月廿四日從德國德國史班達勒姆空軍基地起飛。（美聯社）

    美國官員透露烏克蘭會在今年底取得美製的F-16戰鬥機，此一時間點遠比烏國本身估計得要早，顯示烏國有必須提早拿到該戰機的新的急迫性。圖為一架參加軍演的美軍F-16上月廿四日從德國德國史班達勒姆空軍基地起飛。（美聯社）

    2023/07/23 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico廿一日報導，拜登政府預計美國能在今年底以前將美製F-16戰鬥機送抵烏克蘭，顯示美方認為有盡快對烏國交付該戰機新的急迫性。同日，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國的目標就是要奪回克里米亞，正在進行的反攻有望「加快腳步」。

    白宮國家安全會議發言人柯比在接受福斯電視訪問時說，F-16可能會在年底送抵烏克蘭，但美方的評估並不認為單靠F-16就足以扭轉局勢。美國國家安全顧問蘇利文廿一日在科羅拉多州的「阿斯本安全論壇」上呼應柯比的發言，稱美國正「迅速行動」以便把F-16送交烏克蘭，「我們正在盡快推進（交付F-16）」。

    F-16聯盟11國已在培訓烏軍

    目前，以丹麥與荷蘭為首的援烏F-16聯盟十一國，正展開培訓烏軍F-16飛行員的相關準備，預計八月就可以開始在丹麥展開培訓，並將在羅馬尼亞也設置一座訓練中心。報導中還說，柯比透露的今年底以前將F-16送至烏國此一時間表，比烏國外長庫列巴本月預期會在明年第一季末送交還快。

    烏攻擊克里米亞彈藥庫

    烏克蘭廿二日再度對遭俄羅斯兼併的克里米亞半島發動無人機攻擊，目標是位於半島中央的克拉斯諾維爾迪斯基（Krasnohvardiiske）地區一座彈藥庫。俄國國營媒體播出的畫面顯示，爆炸現場冒出濃濃灰煙，但俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫表示，該攻擊未造成損傷亦無人員傷亡，並稱已下令疏散該區方圓五公里內的居民，以及暫停半島上所有鐵路運輸以防萬一。

    就在烏國無人機攻擊克里米亞半島不到廿四小時前，澤倫斯基透過視訊在「阿斯本安全論壇」上發言，稱烏克蘭的目標就是要拿回克里米亞，至於連接俄國本土與克里米亞的克赤大橋為俄軍提供後勤和軍火，因此必須摧毀。他並聲稱，烏軍沒有如預期在春季就展開反攻，是因為缺乏彈藥；至於反攻開始後雖然進展緩慢，但在烏軍已經突破一些地雷防線的情況下，今後可望「加快腳步」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播