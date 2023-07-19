為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    浙江今年首季火化數激增73％ 中國「大國抗疫成就」謊言戳破

    中國浙江省近日公布第一季遺體火化數據，比去年增加約73％，網友據此推估，中國最少有四百萬人因政府貿然解封而枉死，這也戳破了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。（美聯社檔案照）

    中國浙江省近日公布第一季遺體火化數據，比去年增加約73％，網友據此推估，中國最少有四百萬人因政府貿然解封而枉死，這也戳破了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。（美聯社檔案照）

    2023/07/19 05:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國實施三年武漢肺炎「清零」防疫政策，導致經濟重挫和民怨四起後，去年十二月突然宣布解封，外界質疑染疫死亡人數可能暴增，但中國政府遲未公布相關數據。近日浙江省公布第一季遺體火化數據，比去年增加約七十三％，網友據此推估，中國最少有四百萬人因政府貿然解封枉死，這也戳破了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。

    中國貿然解封 估逾400萬人枉死

    「自由亞洲電台」（RFA）十七日報導，浙江省民政廳近日公布第一季火化遺體數達十七．一萬具，比去年同期的九．九萬具激增約七十三％，引發網路熱議，認為這個數字反映了突然解封，導致大量非正常死亡。

    目前浙江省民政廳已將原文刪除，其最後一季的火化數據為空白。而中國民政部六月發布的全國去年第四季統計數據中，也沒有火化數據。有網友指出，浙江省屬中國發達地區，其他較不發達的省市，死亡率可能更高。還有網友說，浙江省宣稱火化率百分百，亦即火化率幾可等同死亡率，據此推估解封後超額去世人數至少四百萬。

    澳洲大學教授：中國隱瞞實情

    澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，浙江省此次疏忽曝光的數據顯示，中國政府在沒有做好任何準備下解封，導致許多無辜百姓慘死，又隱瞞並製造假數據，以維護中共政權的合法性。馮崇義指出，自武肺疫情爆發以來，中國政府隱瞞或炮製數據，目的就是彰顯「大國抗疫」的成功，為中國國家主席習近平增光。中共迄今仍不改隱瞞疫情、銷毀和竄改病例資料的做法，導致疫情蔓延全球，實為故意犯罪，病毒溯源迄今更毫無進展。

    日本靜岡大學教授楊海英表示，浙江公布的火葬數據，確實更接近武肺疫情後半階段的真正死亡率，但實際情況可能更為嚴重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播