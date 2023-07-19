浙江今年首季火化數激增73％ 中國「大國抗疫成就」謊言戳破

中國浙江省近日公布第一季遺體火化數據，比去年增加約73％，網友據此推估，中國最少有四百萬人因政府貿然解封而枉死，這也戳破了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。（美聯社檔案照）

2023/07/19 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國實施三年武漢肺炎「清零」防疫政策，導致經濟重挫和民怨四起後，去年十二月突然宣布解封，外界質疑染疫死亡人數可能暴增，但中國政府遲未公布相關數據。近日浙江省公布第一季遺體火化數據，比去年增加約七十三％，網友據此推估，中國最少有四百萬人因政府貿然解封枉死，這也戳破了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。

中國貿然解封 估逾400萬人枉死

「自由亞洲電台」（RFA）十七日報導，浙江省民政廳近日公布第一季火化遺體數達十七．一萬具，比去年同期的九．九萬具激增約七十三％，引發網路熱議，認為這個數字反映了突然解封，導致大量非正常死亡。

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目前浙江省民政廳已將原文刪除，其最後一季的火化數據為空白。而中國民政部六月發布的全國去年第四季統計數據中，也沒有火化數據。有網友指出，浙江省屬中國發達地區，其他較不發達的省市，死亡率可能更高。還有網友說，浙江省宣稱火化率百分百，亦即火化率幾可等同死亡率，據此推估解封後超額去世人數至少四百萬。

澳洲大學教授：中國隱瞞實情

澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，浙江省此次疏忽曝光的數據顯示，中國政府在沒有做好任何準備下解封，導致許多無辜百姓慘死，又隱瞞並製造假數據，以維護中共政權的合法性。馮崇義指出，自武肺疫情爆發以來，中國政府隱瞞或炮製數據，目的就是彰顯「大國抗疫」的成功，為中國國家主席習近平增光。中共迄今仍不改隱瞞疫情、銷毀和竄改病例資料的做法，導致疫情蔓延全球，實為故意犯罪，病毒溯源迄今更毫無進展。

日本靜岡大學教授楊海英表示，浙江公布的火葬數據，確實更接近武肺疫情後半階段的真正死亡率，但實際情況可能更為嚴重。

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