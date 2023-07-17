嚇阻中國擴張 印法合作穩固印太

印度總理莫迪（右）13日至14日訪問法國，擔任法國國慶閱兵大典主賓，並與法國總統馬克宏（左）舉行會談。（路透）

2023/07/17 05:30

法國承諾分享技術 助印度提升國防研製能力

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）十三日至十四日訪問法國，擔任法國國慶閱兵大典主賓，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行雙邊會談，法國政府同意繼續透過分享先進技術，協助印度提升國防設備研發與製造能力，共同維護印太地區的和平與穩定，顯然旨在因應中國在印太地區的擴張。

請繼續往下閱讀...

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）接受德國媒體訪問時也強調，法國在印太的長期部署，是為了維護該地區所有國家的選擇自由，而且正如德國的中國戰略所言，法國和中國的敵對性多於夥伴關係。

36架飆風戰機 可望及時給印度

莫迪與馬克宏在會談中就安全、戰略、經濟與國防等議題交換意見。根據印度外交部發布的莫迪訪法成果清單，雙方簽署廿多項涵蓋文化、投資、體育、太空、科技及策略等領域的合作文件，包括強調兩國將尋找具體方案，以維護印太地區穩定與永續發展的「印法戰略夥伴關係展望二○四七路線圖」（Horizon 2047）。該路線圖還提及兩國將共同發展「先進」國防技術及設備，包括共同製造戰機引擎以擴大在航空科技上的合作，以及兩國對法國「及時」交付印度在二○一五年訂購的卅六架「飆風」（Rafale）戰機表示歡迎。

印度「週日衛報」（Sunday Guardian）十六日引述消息人士與外交官報導，馬克宏對莫迪在烏克蘭戰爭期間堅持「當今時代不是戰爭時代」，以及印度既與俄羅斯交好又能持續與存有重大歧見的中國對話等的「世界新秩序」願景印象深刻，期許新德里扮演橋梁角色，協助國際社會因應中國和俄羅斯聯手所構成的挑戰。

法國「世界報」則說，馬克宏呼籲莫迪提出以談判解決烏克蘭戰爭的和平計畫，該計畫內容可能有別於稍早由中國、非洲以及拉美國家所提的方案，但印方主張透過外交途徑止戰，不太可能同意充當調人。

法外長批中獨斷 讚德中國戰略

中央社報導，法國外長柯隆納十四日接受德國「法蘭克福廣訊報」專訪時指出，法國在印度洋與太平洋都有屬地，擁有一五○萬法國居民，也有常駐軍力，因此法國也是印太國家，「我們的海軍是歐盟裡唯一會長期執行主權任務的軍隊，目的是確保國際水域中的航行自由」；如今，印太地區正面對一個新的戰略事實，帶來日增的緊張，「也就是中國不斷增加的自信，有時甚至是獨斷。」而法國在印太的長期部署，就是為了維護印太所有國家的選擇自由。

柯隆納強調，德國的中國戰略「完全符合我們對中國的想法，中國同時是夥伴、競爭者與敵手，而敵對面向更為明顯。」儘管敵對關係增加，但仍然可以尋找合作的可能性，或在必要時重申彼此的不同，例如在人權方面，最重要的是「避免過度依賴」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法