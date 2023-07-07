北約下週峰會 將成立烏克蘭理事會

俄羅斯六日發射飛彈攻擊烏克蘭西部城市利維夫，擊中一棟公寓大樓，造成至少五人喪生，另有至少三十多人受傷。（法新社）

2023/07/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）預定十一日至十二日在立陶宛首都維爾紐斯舉行高峰會前夕，烏克蘭正尋求明確獲邀加入北約，儘管此事非一蹴可幾，不過據俄媒報導，北約確認將成立北約─烏克蘭理事會。

塔斯社援引北約峰會官方議程文件報導，北約─烏克蘭理事會首次領袖會議將於十二日、即峰會第二天在維爾紐斯舉行，目前尚未加入北約的瑞典，也確認將與會。

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瑞典確認與會 烏未獲得加入邀約

立陶宛總統瑙塞達五日表示，烏克蘭不會在本次峰會上獲邀加入北約，烏克蘭總統澤倫斯基「可能不會得到他最雄心勃勃計畫中所期望的一切，但他肯定會得到很多」。

澤倫斯基上週表示，他希望北約峰會釋放烏克蘭可在戰後成為其成員國「明確易懂的信號」。烏克蘭政府還暗示，如果沒有達到期望，澤倫斯基將放棄訪問維爾紐斯的計畫。

澤倫斯基六日抵達保加利亞首都索非亞進行一日訪問，將與保國政府高層商談基輔爭取加入北約等重大議題。澤倫斯基這次閃電訪問的時間點，就在保加利亞準備答應直接運送軍事援助給烏克蘭之際。在此之前，保加利亞都是透過第三國運交武器給烏克蘭。

戰爭硝煙已在烏克蘭瀰漫近五百天，烏克蘭西部大城利維夫六日遭飛彈攻擊，一處住宅區遭飛彈擊中，已知至少五死卅六傷、六十間公寓和五十輛汽車受損。這是自俄羅斯入侵以來，該市基礎設施遭受的最大規模攻擊。

澤倫斯基在美國有線電視新聞網（CNN）五日播出的訪問中表示，烏國六月初發動反攻，但西方國家運送武器的速度緩慢，已拖延反攻計畫，使俄羅斯能夠在佔領區加強包括地雷在內的防禦行動。他說，烏克蘭早就做好反攻準備，但目前的情況是，如果他們沒有足夠和適合的軍事武器，像是F-16戰機等，就這樣派自家子弟上戰場，以肉身面對俄軍長程火力，這完全是非常不人道的行為。

俄關閉芬蘭總領館 將驅逐九名外交官

俄羅斯六日通知芬蘭，將關閉芬蘭在聖彼得堡總領事館，驅逐九名芬蘭外交官，此舉是對芬蘭近來推行「對抗性反俄政策」的回應。芬蘭本月稍早驅逐九名在赫爾辛基的俄國大使館外交官，指控他們從事情報工作。

烏克蘭士兵六日在烏東巴赫姆特附近陣地，向俄軍發射2S22 Bohdana榴彈砲。（路透）

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