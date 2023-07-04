葉倫後天訪中談經濟 美方︰不期待有突破

美國財政部長葉倫（法新社檔案照）

2023/07/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）預定六日至九日訪問中國，成為繼上個月的國務卿布林肯後，第二位出訪北京的拜登政府內閣官員。葉倫將與中國新領導階層及在中國經商的美國企業高層會面，討論美中經濟關係，建立長期溝通管道，預計也將談及中國「反間諜法」及人權問題等敏感話題。美方官員已表明，不期待此行會取得「重大突破」。

美國財政部在聲明中表示，葉倫將與中國官員討論兩國「負責任地管理雙方關係、針對彼此關切領域進行直接溝通，以及共同因應全球挑戰」的重要性。一名資深官員透露，葉倫將討論美國如何看待與中國的經濟關係，包括美國尋求確保國家安全利益和保護人權，但不是為了取得對中國的經濟優勢，華盛頓仍期待與北京建立「健康」關係，而不是尋求經濟「脫鉤」，同時也希望在氣候變遷和債務問題上展開合作。

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該官員還強調，葉倫此行的目標確實是與中國建立長期的溝通管道，但不期待能夠取得「重大突破」。

美智庫︰中方意識到依賴美國市場

紐約時報進一步指出，葉倫將就中國五月對美國記憶體晶片大廠「美光科技」發布禁令表達反對，也將就中國對新疆維吾爾族的侵犯人權行徑表示憂心，更將深入了解中國新版「反間諜法」的執法範圍，因為該法可能為外國企業帶來新的挑戰。葉倫近來談及中國時態度溫和，包括在新聞頻道MSNBC訪問中表示，美中「良性競爭」可使兩國勞工和企業受益。葉倫表示，希望這次訪中能重新建立聯繫，透過討論分歧，避免誤解對方意圖。不過，中方恐怕會就美方的「真正意圖」向葉倫尖銳提問。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）貿易專家阿爾登（Edward Alden）指出，葉倫訪中應是拜登政府試圖為美中經濟關係惡化劃設底線，此行可能「在較低層級上重啟穩定的接觸模式」。他認為，美國原本對於是否支持美中經濟脫鉤態度含糊，但現在已明確轉向採取「去風險」戰略，意味美方將專注在「具有戰略重要性的小範圍項目」，試圖在其中建立「護欄」，同時也持續培養強健的美中經濟關係。

另一智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副所長柯特勒（Wendy Cutler）認為，北京方面將尋求美國採取具體行動，以表明「脫鉤」和遏阻中國並非美國的終極目標。阿爾登則說，儘管對美方政策不滿，但中國官員可能還是有意識到中國對美國的出口依賴，以及美國市場的重要性，從而明白中方也需要為美中經濟關係出一份力，因為這對中國來說同樣非常重要。

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