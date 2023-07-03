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    「民間電台」被迫收攤╱無國界記者促港府 停止騷擾媒體

    香港親民主的網路電台─民間電台（Citizens’ Radio）6月30日停止營運。無國界記者（RSF）要求香港政府終止對獨立媒體的高壓政策。（RSF提供）

    香港親民主的網路電台─民間電台（Citizens’ Radio）6月30日停止營運。無國界記者（RSF）要求香港政府終止對獨立媒體的高壓政策。（RSF提供）

    2023/07/03 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕香港網路電台｜民間電台（Citizens’ Radio）六月卅日停止營運。無國界記者（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂表示，民間電台近廿年來在香港獨立廣播領域具有標誌性地位，其關閉將造成無法彌補的損失，「我們要求港府停止騷擾獨立媒體的政策，自國安法通過以來，這種騷擾行為已嚴重損害香港的國際形象」。

    近一年帳戶無法接收捐款

    民間電台成立於二○○五年，以播放政治辯論、評論和訪談而聞名，其中部分節目由高知名度的民主派人士主持，卻在七一前夕結束營運。民間電台創辦人曾健成表示，該電台近一年來無法透過其銀行帳戶接收捐款，且自國安法通過以來，嘉賓因政治壓力而更常婉拒參加其節目。

    無國界記者一日發布新聞稿指出，民間電台自成立以來，由於港府持續拒絕通過其執照申請，被迫以「地下電台」的形式運作，並不斷遭受當局與北京政府支持者的騷擾，包括二○○九年被控「非法廣播」，其辦公室於一六年五月遭當局以相同理由搜查。一九年時，四名蒙面人入侵電台辦公室，並在工作人員面前以球棒和錘子破壞部分設備。

    RSF批評，過去三年來，港府配合中國國家主席習近平打壓新聞界，已強迫關閉「蘋果日報」及「立場新聞」，另有五家媒體因壓力而被迫解散。港府並起訴至少廿八名記者與新聞自由捍衛人士，其中十三人仍遭拘押。

    RSF每年發布世界新聞自由指數，香港的排名在短短廿年內從第十八名大幅下滑，在二○二三年世界新聞自由指數所衡量的一百八十國中名列第一百四十名，中國則是第一百七十九名，倒數第二。

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