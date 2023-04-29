日新版海洋政策 強化海保 抗中威脅

為抗衡中國擴展海上勢力，日本內閣會議廿八日通過新版海洋基本計畫。圖為二○一三年四艘中國海警船進入釣魚台列嶼周遭海域，日本海上保安廳派出船艦嚴密監視。（美聯社檔案照）

2023/04/29 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本內閣會議廿八日敲定新版「海洋基本計畫」，做為二○二三年度起五年內的海洋政策方針。由於中國擴展海上勢力，讓日本領海面臨了前所未有的嚴重威脅，考慮到台灣或尖閣諸島（釣魚台列嶼）發生有事之際的應對，在武力攻擊事態發生時，海上保安廳將納入防衛相指揮，海上保安廳和海上自衛隊也預定在五月就此舉行演習。

海保與海自將聯合演訓

日本在二○○七年制定「海洋基本法」後，每五年頒布新的「海洋基本計畫」，新版計畫以「綜合性海洋安全保障」為主軸，並新增「構築永續海洋」目標。首相岸田文雄在內閣會議前於官邸召開的推進總部會議中表示，日本周邊海域局勢日漸緊迫，應當結合產官學界智慧，推動海洋政策的改革。

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新版海洋基本計畫中明確指出，由於中國海警局船隻的反覆入侵，日本領海面臨前所未有的嚴重威脅和風險。政府在此基礎上提出了強化海上保安能力的具體方針，除整備巡邏船和飛機外，將靈活運用無人機等最新技術，另將加強與外國海上安保機關的合作。為推動自衛隊和海上保安廳的合作，透過制定「統制要領」，明定海保納入防衛相指揮步驟，並實施海自與海保的聯合演訓等。

綜合日媒報導，一九五四年制定的「自衛隊法」中，已明文規定在有事之際，海保納入防衛相指揮，但並未明定具體實施方法，政府在這次公布新的海洋基本計畫同時，也制定了海保納入防衛相指揮的「統制要領」；這是日本政府在戰後首次制定「統制要領」。基本上海保負責居民疏散和海上搜救等後方支援工作，讓自衛隊可專注於軍事行動。為加強雙方合作，海保和海自也預定在五月就武力攻擊事態發生之際的應對步驟和分工舉行桌上模擬演習，六月進行實戰演習。

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