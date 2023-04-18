普廷接見中國防長 大讚俄中軍事合作

俄羅斯總統普廷（右）16日在克里姆林宮接見來訪的中國國防部長李尚福（左），讚揚兩國軍事密切合作。中為俄國防長紹伊古。（美聯社）

2023/04/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰火仍熾之際，俄羅斯總統普廷十六日接見中國國務委員兼國防部長李尚福，讚揚兩國軍事密切合作；李尚福則強調，中方願與俄方合作，在兩國軍隊之間進行密切的戰略溝通，「為維護世界和地區安全穩定做出新貢獻」。這是三月間中國國家主席習近平和普廷會面後，中俄兩國又在軍事合作上展現緊密關係。

李尚福是在俄國防長紹伊古陪同下與普廷會面。克里姆林宮聲明指出，李尚福此次是出任防長後首次訪俄，他表示莫斯科與北京之間有著「非常牢固的關係」，超越冷戰時期的軍事政治聯盟。普廷則盛讚俄中關係的整體發展，「我們同時透過軍事部門積極合作，例行性地交換對我方有用的訊息，在軍事技術合作領域互助，並在遠東和歐洲等不同戰區展開聯合演習，包括海上、陸地和空中。」

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習近平甫於三月訪問莫斯科，與普廷會談後聲稱兩國關係進入「新紀元」，並針對中國為解決烏克蘭衝突所提的和平倡議進行討論。李尚福將訪俄至十九日，美聯社分析，李尚福訪俄顯見中國持續強化與俄國的關係，也與中國的外交政策相符，即企圖削弱美國等西方民主國家的影響力；而中國持續向俄國提供政治與經濟上的支持，也顯示中國在與俄國的關係中較佔上風。

李尚福是史上首位被美國制裁的解放軍上將，對於李尚福履新後首次出訪為何選擇俄羅斯，匿名軍事專家告訴中共鷹派喉舌「環球時報」，軍事和外交是中國對外政策的重要關鍵，中俄兩國防長將落實習、普兩人對國際安全形勢等方面達成的重要共識，進一步加強中俄兩軍的友好關係。中國軍事專家宋忠平則說，中俄之間將會在多個領域開展軍方交流，包括在軍事技術上的合作；在軍事演練和演習方面，也會展開廣泛的技術合作和業務交流。

習仍未與澤倫斯基接觸 紐時︰烏對中幻想破滅

至於習近平迄今仍未與烏克蘭總統澤倫斯基接觸，紐約時報報導，烏克蘭對中國的幻想正在破滅，烏克蘭人對中國的觀感更日趨惡化。儘管烏克蘭正向中國求助，因為中國可能遏制俄國侵略，但基輔也意識到中國表現出的勉強，並擔心北京可能會為俄軍提供武裝。儘管烏國仍試圖爭取中國支持，澤倫斯基對中國親俄立場也謹慎以對，但不論烏克蘭政府還是一般民眾，對中國的不滿都在增加。

南京大學國際關係教授朱鋒則說，烏克蘭做為一個陷入戰亂的國家，對中國的經濟吸引力已不如前，「所以，中國和烏克蘭還有關係嗎？」

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