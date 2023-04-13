持久戰新階段 烏軍春季反攻有信心

烏克蘭預計今春對俄軍發動攻擊，為今年第一波大型軍事推進行動。儘管美國外洩機密文件顯示，美國對烏軍反攻的能力並不樂觀，但文件也透露，塞爾維亞已同意或已向基輔當局提供武器，南韓也傳出同意出借美國五十萬發砲彈提升華府援烏彈性。圖為烏軍十一日乘坐YPR-765裝甲運兵車在烏東巴赫姆特挺進。（法新社）

2023/04/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在大量攸關烏克蘭戰局的敏感文件外洩並流傳到網路上後，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀十一日與烏克蘭外交部長庫列巴 （Dmytro Kuleba）、國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）舉行電話會談，設法加以安撫。奧斯汀強調，烏克蘭仍對發起春季反攻充滿信心。

烏俄戰爭十二日進入第四一三天，烏國公布的最新統計數據，俄軍陣亡已破十八萬人。俄國傭兵組織「瓦格納集團」負責人普里格津十一日宣稱，已佔領烏東戰略重鎮巴赫姆特近八成土地，但遭烏方否認，堅稱在前線仍控制大部分地區。

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美外洩機密文件 真假參半

由於烏克蘭預計春季對俄軍發動攻擊，雙方的持久戰可能進入新階段。華盛頓郵報報導，外洩機密文件顯示，由於俄軍防禦牢固，烏軍長期以來訓練和彈藥供應不足，恐將阻礙推進力並升高傷亡人數，美方對烏軍進攻能否成功存疑。不過，奧斯汀十一日與烏國防長列茲尼科夫會談後表示，烏方認為烏軍狀況甚佳，美方也將持續提供援助，協助烏軍在選擇採取進攻性行動時取勝。

列茲尼科夫十二日訪問西班牙時表示，這些外洩文件真假參半，目的是在盟邦間製造不合，讓俄國獲利。他也否認文件所稱有北大西洋公約組織（NATO）特種部隊在烏國參戰。

十一日在網路上流傳的影片顯示，俄軍將一名烏克蘭戰俘斬首處決，行徑類似過去伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（IS）。烏國總統澤倫斯基十二日痛斥俄羅斯是「畜生」，強調「我們絕不原諒」。聯合國也表示「震驚」，歐盟矢言追究戰犯責任。俄方則稱影片真實性待查。

南韓「出借」50萬枚砲彈

另據南韓東亞日報十二日報導，南韓與美國已達成協議，將「出借」美方五十萬枚一五五公釐口徑砲彈，使華府在提供烏克蘭彈藥上有更多彈性。據稱南韓政府選擇以出借而非出口方式向美方提供砲彈，是為了避免讓外界產生韓方透過美方向烏克蘭提供殺傷性武器的誤解。

在大量高度敏感的軍事文件外洩並流傳到網路上後，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀正設法安撫盟邦。圖為五角大廈。（路透檔案照）

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