南韓光州事件「屠殺禍首」 全斗煥孫向遺族下跪道歉

南韓前總統全斗煥之孫全宇元三月卅一日向一九八○年慘遭軍事武裝鎮壓的五一八光州民主運動遺族、受害者家屬下跪道歉。在光州事件失去親人的「五月媽媽」接受全宇元的下跪道歉並哽咽著給予擁抱。（歐新社）

2023/04/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓前總統全斗煥之孫全宇元三月卅一日向五一八光州民主運動（光州事件）的遺族、受害者家屬下跪道歉，稱爺爺為「屠殺禍首」、「犯下莫大罪行的罪人」，並說願意參與真相調查相關活動。

先在網路直播要揭真相

據中央社報導，廿七歲、住在美國的全宇元（譯音）十七日透過網路直播聲稱要揭開全斗煥家族的腐敗真相，並出現疑似吸毒的行為後被送往醫院。他在廿八日飛返韓國，一到仁川機場就被警方以涉嫌毒品罪逮捕，一天半後獲釋，隨即前往光州。

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全斗煥生前遭控在一九八○年軍事鎮壓光州的大規模民主示威活動，並在卸任後因製造內亂和叛亂罪遭判無期徒刑，一九九七年底獲得特赦出獄，但他在接受審判時，始終否認曾指示下令軍方動武鎮壓平民和學生。在光州事件爆發時，全斗煥屢次聲稱抗議是反對派領袖金大中領導的反叛運動，示威者都是親北韓的煽動人士。

為全斗煥家族首次道歉

全宇元說，每當向家人問及五一八事件，家人總是沉默，並稱該事件為暴動。二○二一年全斗煥病逝後，遺孀李順子曾於出殯儀式上代替丈夫為過去的罪行道歉，但沒有明確指出是光州事件受害者，全宇元這次行動可視為全斗煥家族首次為光州事件道歉。

全宇元說，「我現在知道自己犯下了多大的罪，不是因為我有多正直才站出來，而是因為罪惡感太重才做出這樣的行動」，「在此再次代替家人向戰勝恐懼、勇敢對抗軍政府獨裁而受痛苦的光州市民謝罪，很抱歉沒能早道歉」。在光州事件失去親人的「五月媽媽」接受全宇元的下跪道歉並哽咽著給予擁抱，感謝全宇元鼓起勇氣，對他受到恐懼與折磨感到心疼，「以後就把光州當作你的第二個故鄉」。

南韓明知大學教授申律（Shin Yul，譯音）向法新社表示，全斗煥死前沒有道歉，所以他的家人早該以適當方式進行道歉，「全宇元今天的道歉表明，無論時間過去多久，歷史悲劇總是應該得到公正對待」。

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