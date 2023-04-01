美國前總統首例 捲A片女星封口費案 川普起訴

成人片女星「狂暴丹尼絲」。（法新社檔案照）

2023/04/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約曼哈頓的一個大陪審團三月卅日表決決定起訴前總統川普，使川普為美國史上首位面臨刑事指控的前任總統，以及可能是首位遭起訴的總統候選人。自稱遭政治迫害的川普堅稱無辜，據信他將自首並於下週出席法庭傳訊聽證。

封口費懷疑來自競選政治獻金

由於主導刑事調查的紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮尚未公開起訴書，川普被控的確切罪名不詳；媒體報導，川普被控多達卅項與商業詐欺有關的罪名。由於該大陪審團曾聽取與川普在二○一六年首度競選總統期間支付成人片女星封口費十三萬美元的相關證詞，推測起訴理由應該與川普當年企圖用錢讓二○○六年曾與之發生一夜情、花名「狂暴丹尼絲」的史蒂芬妮．克利弗德閉嘴有關。川普始終否認兩人有染，而這筆封口費被懷疑來自競選政治獻金。

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白艾榮的辦公室卅日已與川普的律師聯繫安排自首，住在佛州的川普必須飛往紐約投案。媒體報導，川普預計美東時間四月四日午後二時十五分（台灣時間四月五日凌晨二時十五分）自首與出庭。

川普大呼無辜、稱遭政治迫害

上週才預告自己幾天內會被捕，呼籲支持者抗議的川普發表聲明大呼無辜，譴責民主黨人執著於「抓住川普」，把司法體制武器化以對付政敵與阻撓他回鍋選總統，起訴他是「史上最高程度的政治迫害和干預選舉」。包括眾院議長麥卡錫在內的共和黨人則同仇敵愾一致聲援川普。

美國總統拜登與白宮對此沒有任何回應，倒是川普死對頭、民主黨籍前眾院議長裴洛西強調，無人可凌駕法律之上，每個人都有權在法庭證明自己的清白，「希望前總統平靜地尊重賦予他這個權利的司法體系」。

美國紐約大陪審團起訴川普。（路透檔案照）

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