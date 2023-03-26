BBC紀錄片：台灣主流民意 拒絕統一

英國廣播公司（BBC）廿三日晚間播出紀錄片，探討台灣對抗中國威脅和滲透，指出台灣民眾愈加拒絕「統一」。圖為蔡英文總統日前視察軍隊。（法新社）

2023/03/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）廿三日晚間播出紀錄片，探討台灣對抗中國威脅和滲透，紀錄片指出，台灣民眾愈加拒絕「統一」，中國和平解決「台灣問題」的可用手段已經越來越少。另外，美國有線電視新聞網（CNN）以宏都拉斯打算與台灣斷交一事分析指出，中國以為能利用斷交孤立台灣，但是情況並非如此，台灣近年靠非官方關係，全球影響力日增。

認知戰企圖分化 中國干預力愈發明顯

這部紀錄片在BBC二台播出，由資深記者寇賓（Jane Corbin）實地走訪台灣本島和金門。中央社引述紀錄片內容呈現蔡英文總統上任以來，台灣身份認同與社會對統獨看法的演變，並舉出幾個實例，談中國對台灣進行的資訊戰、認知戰、間諜活動和台灣內部「促統反獨」力量。寇賓指出，過去幾年，不同世代的台灣民眾越來越抗拒「統一」和中國干預，香港的遭遇也讓台灣人難以信任北京提出的「一國兩制」台灣方案。

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台灣擁半導體優勢 嚇阻中國武力侵犯

台灣數位部長唐鳳、「台灣民主實驗室」理事長沈伯洋受訪指出，中國的認知戰、資訊戰，意在分化台灣社會、破壞民眾對民主治理的信任。前海軍新江艦艦長呂禮詩談到中共間諜接觸國軍，也尋求滲透台灣領導人週邊人士，以利戰時執行「斬首行動」。力晶積成電子製造公司創辦人黃崇仁則談到台灣半導體優勢，對嚇阻中國武力奪台的影響。

紀錄片引述民進黨立法委員羅致政說法，烏俄戰爭是對台灣的警鐘，去年台灣自願報名參加軍事體驗或全民防衛課程的人數躍升四倍，不過，台灣軍事武裝速度偏慢，且至今仍高度仰賴美國提供先進武器。

CNN：台灣影響力日增 斷交孤立難改變

CNN駐台記者Eric Cheung 廿四日分析指出，中國想利用台灣邦交國與台斷交，在世界舞台上扼殺台灣，但是越來越多專家質疑這樣的看法，雖然台灣看來在外交戰場上敗退，但更深入來看，台灣透過與西方國家發展密切的非官方關係，在全球的影響力已經日漸增加。政治大學助理教授南樂（Lev Nachman）指出，「若有一天台灣的邦交國數目歸零，會有什麼改變？答案是改變不大。」

分析以美國為例，美台雖早已斷交，但是非官方關係「數十年來穩固依舊」，不影響前美國聯邦眾議院議長裴洛西去年八月在任內訪問台灣，以及現任議長麥卡錫計畫四月初在美國與台灣總統蔡英文會面。台灣在半導體晶片供應的全球領導角色，讓台灣成為許多西方民主國家的重要貿易夥伴。台灣這幾個月來與歐洲關係的進展，更是只差「外交」之名的突破。

專家指出，這些來自與台灣「非官方關係」國家的支持，對台灣安全和經濟來說，遠比和較小國家的正式關係還重要。不過，官方關係在一定程度上仍有其價值，就是削弱北京對台灣的主權主張，也有助於在國際社會為台灣發聲。

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