日2.3兆投資印太 與印度合作

儘管面對俄羅斯入侵烏克蘭以及中國在印太地區影響力漸增，日本首相岸田文雄廿日在新德里邀請印度總理莫迪，參加五月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）高峰會，雙方也同意維護基於規則的國際秩序，並確認G7與「二十國集團」（G20）將在因應包括能源與糧食供應等廣泛全球挑戰上密切合作。（法新社）

2023/03/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管面對俄羅斯入侵烏克蘭以及中國在印度太平洋地區影響力漸增，日本首相岸田文雄與印度總理莫迪廿日同意維護基於規則的國際秩序；岸田同日稍後還宣布將在二○三○年前對印太地區開發中國家的基礎建設投資超過七五○億美元（約二．三兆台幣）。

出訪印度的岸田在結束與莫迪的會談後表示，他與莫迪承諾攜手讓七大工業國集團（G7）峰會與二十國集團（G20）峰會成功。這兩場峰會分別在今年五月於日本廣島以及今年九月在印度新德里舉行；身為G7現任主席國，岸田表示已邀請莫迪與會，莫迪立即接受。印度並非G7成員國，但為G20的一員，且為現任輪值主席國。岸田與莫迪還確認G7與G20會在因應包括能源與糧食供給等廣泛全球挑戰上密切合作。

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岸田稍後在印度外交部發表演說，宣布一項由日本主導、旨在遏制中國擴張區域勢力的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）新行動計畫，二○三○年以前對該區開發中國家的基礎建設官民投資超過七五○億美元。

岸田表示，國際社會因武漢肺炎疫情大流行與俄羅斯入侵烏克蘭等劇變而處於歷史轉變期，很可能走向分裂與對立；愈脆弱的國家犧牲愈大，愈易受到搬弄，也更「需要法治」；印太地區應是重視自由與法治的地區，絕不能有以武力或威迫改變現狀的情況。他稱印太藍圖「不排除任何國家」，尊重所有國家的多元性，主張應擬定尊重各國歷史文化多樣性的對話機制，以及擴大共享「自由開放的印度太平洋」願景的夥伴國，以共同創造精神一同努力。

FOIP的四大新合作，包括堅持尊重主權及領土完整性等的和平原則與貿易規則；因應糧食、氣候變遷與世界衛生等廣泛議題；重視東南亞、南亞、太平洋島國等區域的整體成長；以及致力從海洋到空域的安保與安全利用合作。至於具體的合作對策則有擴充日本的「政府開發援助」（ODA）、善用供應國防裝備等給重視國際秩序國家的新架構、追加提供一億美元給以東南亞國協為對象的「日本東協整合基金」等。

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