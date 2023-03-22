岸田閃電訪烏 牽制中俄

日本首相岸田文雄廿一日閃電訪問烏克蘭，成為最後一位訪烏的七大工業國集團（G7）領袖。岸田在抵達基輔後，也前往郊區的布查鎮訪問，在教堂獻花，向被俄軍殺害的罹難者致哀。（美聯社）

2023/03/22 05:30

最後一位到訪基輔G7領袖 正值普習會 意義重大

〔駐日特派員林翠儀、編譯陳成良／綜合報導〕就在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷舉行會談之際，日本首相岸田文雄也在廿一日閃電訪問烏克蘭，晚間與烏國總統澤倫斯基舉行會談。岸田是今年七大工業國集團（G7）輪值主席，也是最後一位訪烏的G7領袖。由於習近平近日訪俄啟動「調停外交」，企圖塑造和平使者形象，影響歐洲並挑戰美國領導的世界秩序，岸田此時訪烏頗有牽制用意。

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岸田訪印度後突改行程 戰後創舉

岸田十九日訪問印度，廿日與印度總統莫迪舉行會談，原本預定在日本時間廿一日下午返國，卻突然改變行程，凌晨帶著少數隨從搭乘包機飛往波蘭，上午近八時抵達波蘭的熱舒夫（Rzeszow），之後轉搭車程約十個小時的火車，以陸路方式前往烏克蘭。岸田在抵達基輔後，也前往郊區的布查鎮（Bucha）訪問，在教堂獻花，向被俄軍殺害的罹難者致哀。

俄公布轟炸機飛越日本海 反制岸田

二次世界大戰後，日本首相避免訪問戰亂地區，這次岸田走訪戰火仍熾的烏克蘭，可謂創舉。不過，去年二月俄羅斯入侵烏克蘭後，G7領袖相繼訪烏，以行動表達力挺基輔的立場，岸田原本計畫去年六月參加在德國舉行的G7峰會後訪烏，但因行程緊湊無法成行，去年底也曾計畫訪烏，又因消息曝光而取消。在美國總統拜登於烏俄戰爭屆滿一週年前夕閃電訪問基輔後，岸田成為G7國家中唯一尚未訪問烏克蘭的領袖。

由於日本今年擔任G7輪值主席國，日本也是G7成員中唯一的亞洲國家，岸田完成訪烏行程具有重要象徵意義，日本國內朝野對岸田閃電訪烏多持正面態度，前防衛大臣小野寺五典推文表示，岸田此行具有極大意義，尤其選在習近平訪俄與普廷會談的時機，非常重要。

岸田訪烏挑動俄羅斯與中國的敏感神經，中國外交部發言人汪文斌暗批，中方希望日方「多做有利於局勢降溫的事，而不是相反。」俄羅斯國防部廿一日則發佈兩架圖波列夫Tu-95MS（Tupolev Tu-95MS）戰略轟炸機在日本海上空飛行的影像，飛行時間長達七小時，全程有戰鬥機護衛。日本媒體認為，俄國轟炸機壓境是為了反制岸田訪烏。

克里米亞連環爆 炸掉俄艦部署飛彈

另一方面，烏克蘭國防部情報總局透過社群平台表示，克里米亞北部城市贊科伊（Dzhankoi）廿日晚間發生爆炸，摧毀正經由鐵路運輸、原本要供應俄羅斯黑海艦隊使用的「口徑-KN」（Kalibr-KN）巡弋飛彈。

烏國官方並未對此承擔責任，但莫斯科任命的克里米亞官員咬定烏軍無人機發動襲擊，隨後並宣布贊科伊進入緊急狀況。

美增3.5億美元軍援 包括海馬斯彈藥

美國國務卿布林肯廿日宣布，拜登政府對烏克蘭再追加三．五億美元軍援，主要包括「海馬斯」多管火箭系統和榴彈砲等裝備的彈藥。此外，歐盟各國外交和國防部長廿日在布魯塞爾同意聯合採購彈藥援烏，一年內提供至少一百萬枚砲彈，總值達廿億歐元。

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