克里米亞連環爆 炸掉俄艦部署飛彈

俄羅斯國防部廿一日聲明，當天兩架Tu-95MS「熊式」戰略轟炸機，在日本海上空飛行長達七個多小時。事件發生時，正值日本首相岸田文雄前往基輔訪問的途中。（美聯社）

2023/03/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰火延燒至遭俄國吞併的克里米亞，傳出俄軍黑海艦隊飛彈運送途中在當地遭無人機炸毀。此外，日本首相決定造訪烏克蘭的消息曝光後，俄軍廿一日宣布當天兩架可攜帶核武的遠程戰略轟炸機飛臨日本海，針對性十足。此前一天，俄國國防部也指控兩美軍轟炸機壓境，並派出蘇愷35（Su-35）戰機升空攔截。

路透報導，烏克蘭國防部情報總局在社群平台上表示，暫遭占領的克里米亞北部城市贊科伊廿日晚間發生爆炸，摧毀了正在透過鐵路運輸的俄羅斯口徑（Kalibr-KN）巡弋飛彈，這些飛彈設計用於從俄羅斯黑海艦隊的水面艦艇上發射，陸地作戰範圍兩千五百多公里，海上作戰範圍三七五公里。

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烏克蘭官方並沒有承認要對此爆炸負責，但莫斯科任命的克里米亞官員咬定烏軍無人機發動襲擊，並導致一人受傷，隨後並宣布贊科伊進入緊急狀況。克里米亞連環爆的影片，也在網路廣傳。

此外，俄羅斯國防部廿一日聲明，當天兩架Tu-95MS「熊式」戰略轟炸機，在日本海上空飛行長達七個多小時。事件發生時，正值日本首相岸田文雄前往基輔訪問的途中。路透報導，此一飛行時間點相當具有針對性，不過俄方強調，這些戰略轟炸機在戰機護送下進行「計畫飛行」，符合國際法，且是在中立水域上空進行。

前一天，俄羅斯國防部表示，兩架美國B-52H戰略轟炸機在波羅的海上空向俄羅斯邊境方向接近，俄軍Su-35戰機緊急起飛伴隨。在B-52H逐步離開後，戰機也返回基地。這是繼上星期，美國MQ-9無人機被2架Su-27攔擊墜海以來，再一次出現的美俄軍機對峙。

而在俄中領導人會面之際，美國國務卿布林肯廿日宣布，拜登政府再追加三．五億美元的軍援，主要包括「海馬斯」多管火箭砲彈藥等物資。此外，十七個歐盟成員國和挪威廿日在布魯塞爾同意聯合採購彈藥援助烏克蘭，並在明年援烏至少一百萬枚砲彈，這項計畫總價值達廿億歐元。挪威軍方廿日也證實，挪威承諾援烏的八輛豹二主戰坦克已於近日全數運抵烏國境內。

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