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    中國打壓外籍記者 新聞環境退回1949年

    CNN首任北京分社社長齊邁可 （中央社檔案照）

    CNN首任北京分社社長齊邁可 （中央社檔案照）

    2023/03/21 05:30

    CNN前北京分社社長齊邁可 發表新書受訪

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）首任北京分社社長齊邁可（Mike Chinoy），曾報導一九八九年天安門民主運動，親眼目睹當局派兵血腥鎮壓。他接受美國之音（VOA）訪問時指出，中國長期不信任外來者，政治制度秘密且專制，高度懷疑新聞記者，而且肆無忌憚地撒謊或扭曲現實，以符合中共的政治需要。

    齊邁可日前出版新書「報導中國：在人民共和國的美國記者口述歷史」（Assignment China : An Oral History of American Journalists in the People’s Republic，暫譯），透過採訪一百多名曾報導中國的美國記者，講述一九四五年至今美國媒體報導中國的變遷。

    齊邁可指出，中國國家主席習近平主政的十年間，中國政治環境惡化，記者採訪、與人交談的自由備受限制，能夠獲取的資訊也有限，尤其是二○二○年武漢肺炎疫情爆發後，北京驅逐紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報等近廿名主流媒體記者，並利用官方媒體抹黑外國記者，願意與外媒記者交談的中國人變得少之又少。他們並非害怕政府，而是已經接受宣傳，將西方記者視為間諜、敵人或反中份子。

    中國崛起 並非勢不可擋

    齊邁可說，隨著美中關係惡化，外國記者在中國的處境更為惡劣，中國人與外國接觸而承擔的風險俱增；同時，記者遭受人身威脅，受訪者被恐嚇，原先排定的會議或採訪也被迫取消。在此情況下，外國媒體只能從台北、首爾、紐約製作新聞報導，即使目前中國已經開放，卻退回一九四九年中共贏得內戰後的情況。

    展望中國未來，齊邁可認為，他不認同中國崛起勢不可擋的看法，因為七十歲的習近平已經撤銷過去三、四十年經濟增長的重要政策，一旦他的健康出現問題，卻無指定繼任者和繼任程序，將成為潛在的不穩定因素。此外，中國對外關係緊繃，對內經濟表現不佳，還有人口高齡化等問題，缺乏健全的社會保障網，華北地區在未來也可能出現缺水危機。綜合上述因素，中國實際上更加脆弱，中國的崛起能否持續，仍是未知數。

    齊邁可去年獲台灣就業金卡

    齊邁可畢業於耶魯大學中國研究學系，並取得哥倫比亞大學新聞學院碩士學位，曾經面對面採訪過多國政要，獲獎無數，去年更以「文化、藝術領域特定專業人才」身分，申獲台灣就業金卡。

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