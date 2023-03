中國打壓外籍記者 新聞環境退回1949年

CNN首任北京分社社長齊邁可 (中央社檔案照)

2023/03/21 05:30

CNN前北京分社社長齊邁可 發表新書受訪

〔編譯林雨萱/綜合報導〕美國有線電視新聞網(CNN)首任北京分社社長齊邁可(Mike Chinoy),曾報導一九八九年天安門民主運動,親眼目睹當局派兵血腥鎮壓。他接受美國之音(VOA)訪問時指出,中國長期不信任外來者,政治制度秘密且專制,高度懷疑新聞記者,而且肆無忌憚地撒謊或扭曲現實,以符合中共的政治需要。

齊邁可日前出版新書「報導中國:在人民共和國的美國記者口述歷史」(Assignment China : An Oral History of American Journalists in the People’s Republic,暫譯),透過採訪一百多名曾報導中國的美國記者,講述一九四五年至今美國媒體報導中國的變遷。

齊邁可指出,中國國家主席習近平主政的十年間,中國政治環境惡化,記者採訪、與人交談的自由備受限制,能夠獲取的資訊也有限,尤其是二○二○年武漢肺炎疫情爆發後,北京驅逐紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報等近廿名主流媒體記者,並利用官方媒體抹黑外國記者,願意與外媒記者交談的中國人變得少之又少。他們並非害怕政府,而是已經接受宣傳,將西方記者視為間諜、敵人或反中份子。

中國崛起 並非勢不可擋

齊邁可說,隨著美中關係惡化,外國記者在中國的處境更為惡劣,中國人與外國接觸而承擔的風險俱增;同時,記者遭受人身威脅,受訪者被恐嚇,原先排定的會議或採訪也被迫取消。在此情況下,外國媒體只能從台北、首爾、紐約製作新聞報導,即使目前中國已經開放,卻退回一九四九年中共贏得內戰後的情況。

展望中國未來,齊邁可認為,他不認同中國崛起勢不可擋的看法,因為七十歲的習近平已經撤銷過去三、四十年經濟增長的重要政策,一旦他的健康出現問題,卻無指定繼任者和繼任程序,將成為潛在的不穩定因素。此外,中國對外關係緊繃,對內經濟表現不佳,還有人口高齡化等問題,缺乏健全的社會保障網,華北地區在未來也可能出現缺水危機。綜合上述因素,中國實際上更加脆弱,中國的崛起能否持續,仍是未知數。

齊邁可去年獲台灣就業金卡

齊邁可畢業於耶魯大學中國研究學系,並取得哥倫比亞大學新聞學院碩士學位,曾經面對面採訪過多國政要,獲獎無數,去年更以「文化、藝術領域特定專業人才」身分,申獲台灣就業金卡。

