逾40國挺ICC 調查俄戰爭罪

為力挺國際刑事法院調查俄羅斯對烏克蘭犯下的戰爭罪，全球逾40國的司法部長廿日齊聚倫敦開會。（美聯社）

2023/03/21 05:30

歐盟各國擬簽20億歐元方案 軍援烏國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在國際刑事法院（ICC）向俄羅斯總統普廷及兒童權利總統專員利沃瓦—貝洛瓦展開戰爭罪調查後，全球逾四十國司法部長廿日齊聚英國倫敦召開會議，討論擴大對ICC的支持；ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）也重申，調查行動不會怠慢。與此同時，歐盟各國外交和國防部長計畫簽署一份廿億歐元方案，加速為烏克蘭提供彈藥。

由英國副首相兼司法大臣拉布及荷蘭司法部長耶史格茲—澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）共同主持的會議上，烏克蘭司法部長馬尤斯卡（Denys Maliuska）、檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）及ICC檢察官卡林汗都將致詞，其他國家則預計做出為ICC提供財務援助等承諾。拉布在聲明中指出，與會成員將對在烏克蘭犯下暴行的戰犯究責。英國已承諾提供一百萬英鎊（約三七二○萬台幣）給ICC。

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卡林汗強調，對於可能發生在烏克蘭的戰爭罪，ICC的調查不會怠慢，「我們無法一下子完成所有工作，但若掌握可信的證據，我們的行動不會遲疑。」然而，克里姆林宮廿日表示，ICC對普廷發布拘捕令，就是對普廷個人及俄國「明顯的敵意」。中國外交部發言人汪文斌則呼籲ICC尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免。

普廷到馬立波 烏國︰罪犯重返犯罪現場

與此同時，隨著烏俄進入持久戰，烏軍先前向歐盟求援，稱每月需要卅五萬枚砲彈來抵擋俄軍攻勢，並在今年稍後展開反攻。對此，歐盟各國外交和國防部長廿日在布魯塞爾召開會議，預計簽署一份廿億歐元的方案，首先將共同出資十億，從本國庫存中拿出彈藥，快速送達烏克蘭，並以另外十億為烏克蘭訂購一五五公釐砲彈。該方案也將促使歐洲國防企業加速生產，以便各國補充彈藥庫存。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，他們的目標是在接下來一年內向烏克蘭提供一百萬枚砲彈，但他也警告，有可能無法達成目標。此外，英國國防部主管武裝部隊事務的次長哈佩（James Heappey）表示，在波蘭日前交付四架米格-29戰機給烏克蘭後，其自身空防戰力減損，因此若波蘭提出填補戰力的請求，英方會給予正面回應。

針對俄國總統普廷十八日造訪俄軍佔領的烏東港市馬立波，烏國國防部揶揄道，「普廷在夜色掩護下前往，正符合他盜賊的身分」。總統顧問波多利雅科則抨擊，「罪犯總是會重返犯罪現場」。

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