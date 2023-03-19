習近平明天訪俄 白宮先發制人 美︰中國提停火 等於認同俄佔烏領土

美國家安全會議戰略溝通協調官柯比。（路透檔案照）

2023/03/19 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕北京上月就烏俄戰爭提出十二點停火止戰建議，中國十七日宣布國家主席習近平廿日至廿三日將前往莫斯科會晤俄國總統普廷後，美國先發制人，由國家安全會議戰略溝通協調官柯比出面表示，對中俄日漸交好的關係感到擔憂，美國反對習近平可能做出的停火呼籲，因為停火等於認可俄羅斯的侵略。

美憂讓俄伺機重新發動攻擊

柯比說明，停火等同認可俄羅斯侵略烏克蘭取得領土的戰果，同時讓俄軍藉機鞏固佔領陣地、重整部隊和裝備，以便在適當時機重新發動攻擊；此時停火不符合烏克蘭利益，而且違反聯合國憲章，因為這推翻民眾對俄羅斯非法入侵烏克蘭的認知。

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建議習與澤倫斯基直接對話

對習近平出訪俄羅斯，柯比回應，如果中國真的對和平有興趣，美方鼓勵習和烏克蘭總統澤倫斯基直接對話，真正了解烏國觀點，而非僅憑普廷一面之詞。至於中國是否提供俄羅斯致命武器，柯比重申，目前沒有相關跡象或確實證據證明此事，美方私下與公開警告北京不要提供俄國致命軍事援助，但中國仍未排除這一選項。

智庫「歐洲外交關係協會」的東亞安全專家歐特爾說，中國創造出扮演建設性角色的幻象，其實只是為了反美。美國「布希研究所」執行長克萊默表示，中國提議停火，似乎是為了挽救普廷，因為俄軍表現不佳。北約組織一名高官匿名指出，烏俄戰場上每天有多達一千五百名俄軍傷亡，其中大多位於烏東城市巴赫姆特。

英國國防部十八日表示，俄國國會已推出法案，擬將目前服役年齡從十八至廿七歲改為廿一至三十歲，可望於明年一月生效，顯示俄國仍在積極徵兵。與此同時，俄國多家媒體報導，俄國四月將徵召四十萬志願軍入伍，藉此增加五十％軍力。

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