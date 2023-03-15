英擬加入抵制 政府手機禁TikTok

（法新社）

2023/03/15 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在英國公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IR），將中國描述為對世界秩序的「劃時代挑戰」後，英國安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）十四日表示，英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）也正在研究，是否應禁止政府手機使用中國短影音應用程式「抖音」國際版TikTok。

圖根哈特告訴天空新聞網（Sky News），他要求國家網路安全中心調查「這些應用程式帶來的挑戰、它們的目的，以及它們是如何進入我們的生活」，但「還沒有得到答覆」。他在接受泰晤士電台（Times Radio）訪問時也說，「我們需要確保我們的手機不是間諜軟體，而是對我們有用的工具。」

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基於用戶資料可能被中國政府掌握，從而損害西方安全利益的疑慮，TikTok日益受到關注和抵制。美國、加拿大、比利時和歐盟執委會均已禁止在政府裝置上使用TikTok。白宮上週還支持國會立法賦予政府新權力，一旦判定TikTok和其他外國技術對國家安全構成威脅，政府將有權下達禁令。

在被問到是否正考慮禁用TikTok時，正在美國訪問的英國首相蘇納克（Rishi Sunak）十三日告訴英國獨立電視台（ITV）：「我們會參考盟友的做法」，「我們希望確保敏感資訊的完整性和安全性，而且會採取一切必要措施確保做到這件事。」

對此，TikTok發言人表示失望，聲稱「其他地方的類似決定是基於錯誤的恐懼，似乎是受到更廣泛的地緣政治所驅使，但我們仍致力於與政府合作解決任何疑慮。」並強調已採取措施，進一步保護歐洲用戶的資料。

儘管TikTok正推動一項耗資十五億美元的重組方案，聲稱致力於保護用戶個資，希望藉此平息美國國會對TikTok的資安疑慮。但TikTok一名前員工接受華盛頓郵報訪問時坦承，這項計畫存在嚴重疏漏，恐導致TikTok中國母公司「字節跳動」的中國員工觸及全美逾一億用戶個資。據報導，該名員工的爆料，為國會議員擔心TikTok可能淪為中國宣傳或間諜工具的疑懼火上加油。

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