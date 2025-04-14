為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法官張軒豪酒駕 懲戒法院判決免職、轉任司法事務官

    職務法庭認定張軒豪酒駕情節重大，將他重判，判決免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。（資料照）

    職務法庭認定張軒豪酒駕情節重大，將他重判，判決免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。（資料照）

    2025/04/14 15:20

    〔記者楊國文／台北報導〕7年前因駕車肇事逃逸被判緩刑的宜蘭地院法官張軒豪，去年8月遭警方查獲酒駕並測得其酒測值高達1.05毫克，幾乎是爛醉程度，高等法院日前依公共危險罪判4月，可易科罰金12萬元定讞，並慘遭停職處分，懲戒法院職務法庭審理時，司法院指張有損法官尊嚴，當庭建議免職處分，張兩度結巴主張未達情節重大，職務法庭認定張酒駕情節重大，將他重判，判決免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。可上訴。

    法界指出，張軒豪法官是近年來法官酒駕被重懲的罕見案例。

    檢方調查，張軒豪法官於2014年8月19日下午5時30分在辦公室飲用酒精含量40％的伏特酒洋酒，5時45分開車離開宜蘭地院停車場，當晚8時45分行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口，因占用車道搶先左轉被警方攔查進行酒測，酒測值高達1.05毫克，涉嫌酒駕，觸犯公共危險罪；據悉，警訊時張稱酒測值雖然高，但他意識清楚，並未酒醉，否認酒駕。

    檢方偵訊時，張軒豪終於坦承酒駕；檢方認為，張飲用伏特加烈酒竟仍酒駕，身為法官「知法犯法」，且偵查中未如實交代飲酒時間、地點及過程，將張依公共危險罪起訴。

    宜蘭地院審理指出，張軒豪和律師請求考量他擔任法官多年，表現良好，給予緩刑，但法官認為，張身為「自家人」，先前因肇事逃逸罪，已被判刑4月、緩刑2年確定，應知悉守法及不得酒駕的重要性，卻仍酒駕，甚至酒測值高達1.05毫克，考量張因肝臟移植領有極重度身障手冊，判刑4月徒刑。全案上訴高院。

    高院以張身為法官竟酒駕，且有肇逃前科，未見悔意，駁回上訴定讞，未給予緩刑。

    法官評鑑委員會認定張軒豪法官酒駕情節重大，損害司法形象，報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸，約60萬元。監察院調查認定張軒豪身為法官竟違法酒駕，違反法官法、法官倫理規範等規定，情節重大，將他彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。

    張軒豪原先僅被停職，但張的酒駕案被判刑定讞後，司法院將張改以免職處分，送交司法院人審會審議。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播