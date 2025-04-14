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    陽明山小油坑火警濃煙遮天 蔣萬安：這4區戴口罩、關門窗

    台北市陽明山國家公園小油坑今（14）日上午突發火警，現場濃煙滾滾、煙霧瀰漫，引發民眾關注。台北市消防局接獲通報後，迅速動員21輛車與72名人力前往現場灌救。（記者鹿俊為攝）

    台北市陽明山國家公園小油坑今（14）日上午突發火警，現場濃煙滾滾、煙霧瀰漫，引發民眾關注。台北市消防局接獲通報後，迅速動員21輛車與72名人力前往現場灌救。（記者鹿俊為攝）

    2025/04/14 15:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市陽明山國家公園小油坑今（14）日上午突發火警，現場濃煙滾滾、煙霧瀰漫，引發民眾關注。台北市消防局接獲通報後，迅速動員21輛車與72名人力前往現場灌救。台北市長蔣萬安稍早也在個人臉書表示，火警地點位於小油坑停車場附近竹林，強調市府相關單位全力救災，並提醒市民注意空品狀況、避免前往災區。

    台北市長蔣萬安稍早於臉書發文，指出火災發生地點位於小油坑停車場附近竹林地帶，市府除即時啟動消防應變機制外，亦啟動臺北市災害應變中心並申請中央空勤支援。他呼籲市民避免前往災區，以免干擾救災工作。

    蔣萬安表示，現場已出動指揮車4輛、消防車16輛、救護車1輛與無人機進行火場監控，目前火勢仍在處理中。他也強調，環保局已即刻啟動空氣品質監控系統，根據目前數據，台北市整體空品屬「普通」等級，但模擬顯示受影響範圍可能擴及北投、士林以及新北的金山與萬里地區，提醒民眾佩戴口罩並緊閉門窗。

    根據陽明山國家公園臉書發文，起火位置初步研判位於七星山步道區一帶。火災發生後，園方已緊急張貼告示，暫時封閉小油坑區域，並呼籲登山客與遊客避免靠近，以確保人身安全並利於救援行動展開。

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