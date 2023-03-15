美英澳抗中 共推核潛艦計畫

澳洲總理艾班尼斯（左起）、美國總統拜登和英國首相蘇納克，13日在美國加州聖地牙哥海軍基地，針對提供澳洲核動力潛艦公布三方合作協議。（美聯社）

2023/03/15 05:30

英美潛艦2027年起部署西澳、澳將買3至5艘維吉尼亞級核潛艦、未來在英澳生產SSN-AUKUS級潛艦

〔編譯林雨萱／綜合報導〕為反制中國對印太地區日漸擴增的野心，美、英、澳三國領袖十三日在美國加州針對提供澳洲核子動力潛艦公布三方合作協議，英美兩國核潛艦最早將自二○二七年起在西澳州輪調部署，以加強威懾並協助訓練澳洲船員。澳洲並將於二○三○年代初期購買三至五艘美國維吉尼亞級核潛艦，到二○四○年代，澳洲將取得由英國設計、載有美國最新科技，在英澳兩國生產的SSN-AUKUS級潛艦。

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美國總統拜登、英國首相蘇納克與澳洲總理艾班尼斯都出席這場在聖地牙哥海軍基地舉行的戶外儀式。三人在聯合聲明中說，「我們相信一個保護和尊重人權、法治、主權國家獨立與基於規則的國際秩序的世界」。拜登表示，這項根據二○二一年「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）達成的協議，是美方與兩個最堅定和最有能力的盟友，致力於印太地區自由開放的共同承諾一環。他強調，協議涵蓋的潛艦是核動力，而非核武器，三人誓言會遵守禁止核武擴散的義務。

蘇納克表示，「這是強大的夥伴關係」，史上第一次三支潛艦艦隊將在大西洋和太平洋共同合作，確保未來數十年的海洋自由。

耗資7.6兆 澳史上最大國防投資

艾班尼斯表示，這是澳洲史最大的國防投資，會強化國安和區域穩定。該協議據估計到二○五五年將耗費澳洲三六八○億澳幣（約七．六兆台幣）預算。但艾班尼斯說明，這不只是國安計畫，也是經濟計畫，預期未來四年將為澳洲工業能力投資六十億澳幣，並在接下來卅年製造兩萬個工作機會，產生的經濟效益約佔每年國內生產毛額（GDP）○．一五％。

根據協議，美英潛艦最快將於二○二七年起，在西澳州部署，澳洲也將建造基礎設施容納潛艦。此外，美國有意在二○三○年代初期對澳洲出售三艘由通用動力建造、配備傳統武器的核動力維吉尼亞級潛艦，而且澳洲可決定是否再購買兩艘。美國國家安全顧問蘇利文表示，澳洲將藉此取代自家老舊柴油動力潛艦艦隊。

聯合聲明提及，英澳將利用美國尖端技術，生產及部署新型潛艦SSN-AUKUS。英國會在二○三○年代末獲得首艘SSN-AUKUS潛艦，澳洲則是要到二○四○年左右。

艾班尼斯十四日也致電日本首相岸田文雄，說明該計畫。岸田讚揚此一協議有助區域和平和穩定，日本持續支持。

中國常駐聯合國代表團推文批評，AUKUS的核潛艦協作計畫顯然構成嚴重的核擴散風險，破壞國際禁核擴散體系，助長軍備競賽，損害地區和平穩定。國際原子能總署則強調，核武國向無核武國家進行核材料國際移轉時，必須向IAEA報告，以確保不會出現核擴散風險。

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