澳英美協議首階段 澳將採購5艘美核潛艦

美英澳即將就對澳洲轉移核潛艦技術達成協議，澳洲最多將採購五艘美國維吉尼亞級核動力潛艦。（路透檔案照）

2023/03/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此英國與澳洲領導人即將訪美前夕，美英澳三國在以分享核子潛艦技術與反制中國為旨的「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）協議上有所進展，路透獨家引述美國官員報導，澳洲預計在二○三○年代採購多達五艘美國維吉尼亞級核子動力潛艦。英國衛報則說，英國已爭取到為澳洲設計新的核潛艦。

美、英、澳二○二一年成立全新的安全夥伴聯盟AUKUS，其最初協議包括美英同意提供澳洲部署核潛艦所需的科技與能力，相關談判進行已有十八個月之久。前述官員表示，AUKUS協議將分多階段，其中至少一艘美國潛艦會在未來數年造訪澳洲港口，最後在二○三○年代末期以英國設計與美國科技打造的新等級潛艦作收。美國總統拜登十三日將在加州會見來訪的澳洲總理艾班尼斯與英國首相蘇納克，預料三方將論及核潛艦事宜。

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兩名不具名官員說，在美艦年度造訪澳洲港口後，美國還將在二○二七年於西澳部署若干潛艦；二○三○年代初期，澳洲將採購三艘維吉尼亞級潛艦，並且可以選擇再買兩艘。澳洲現有潛艦艦隊為六艘傳統動力的柯林斯級潛艦，服役年限將延至二○三六年；相較於傳統動力潛艦，核潛艦能在水下待更久以及更難被發現。

英爭取到為澳洲設計核潛艦

美英尚未就此回應，但據英國衛報指出，蘇納克告訴閣員，下週赴美宣布澳洲核潛艦時將有好消息；多個消息人士透露，據信英國已成功爭取到為澳洲設計核潛艦，英國巴羅因弗內斯的造船廠將因此生計無虞。澳洲國防部長馬勒斯九日告訴國會，澳洲擁有核潛艦的真正目的在於提供印度太平洋地區的和平穩定。

消息人士稱，由於美國造船廠目前人力短缺，澳洲工人來美受訓能直接造福美國潛艦生產。但目前不清楚美國對澳出售潛艦是否會對美國海軍未來數年取得潛艦造成影響。

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