秦剛搬出中國憲法 嗆美別涉台踩紅線

中國外交部長秦剛7日在記者會上搬出中國憲法，回應台灣問題，強調「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。（歐新社）

2023/03/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十二月上任的中國外交部長秦剛，七日在第十四屆全國人民代表大會第一次會議的記者會上，受邀就「中國外交政策和對外關係」首次回應中外媒體時，特別搬出中國憲法，重申「解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉」，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線」。

秦剛聲稱，「台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任」，強調「台海和平穩定的真實威脅是『台獨』分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。

請繼續往下閱讀...

中國政府人事安排多在一年一度的三月「兩會」期間發布，秦剛接任外長的消息卻是去年就公告，外界因此原看好中方調整「戰狼外交」路線的可能性，以致他這場初次國際記者會格外受矚目。但秦剛仍不改戰狼本色，將當前美中關係惡化的責任歸咎於美方，聲稱美國對中國的認知和定位出現嚴重偏差，導致美國對中政策偏離理性正軌。

秦剛主動提及一月廿八日中國高空偵測氣球進入美國空域是偶發意外事件，反咬美方濫用武力，借題發揮，反映「把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰」。

秦剛強調，「美方的所謂競爭，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈」，「美方所謂要給中美關係加裝護欄、不衝突，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到」，而美國公開聲稱要塑造中國周邊戰略環境，這恰恰暴露了印太戰略圍堵中國的真實目的，呼籲美國「要有容得下別國發展的雅量。遏制打壓不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐」。

秦剛：中國外交官須與狼共舞

秦剛還說，他反對「戰狼外交」一詞，指造此「話語陷阱」者「別有用心」，但也強調「當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須『與狼共舞』，保家衛國」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法