習近平是企圖改變台海現狀主角

美國前總統川普執政時期的白宮副國家安全顧問博明指出，中國國家主席習近平真正重視的是對經濟成長目標的政治控制。（法新社檔案照）

2023/03/08 05:30

前白宮副國安顧問：中國才是最主要的麻煩製造者

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對當前的美中關係，美國前總統川普執政時期的白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）六日指出，美中關係正處於自一九八九年天安門事件來最糟糕的時期，而重建關係的道路將既漫長又緩慢；無論是禁毒、防疫或因應氣候變遷，「中國才是最主要的麻煩製造者，北京對本著誠意解決這些問題不感興趣」。

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博明在「華盛頓郵報」舉辦的論壇上強調，拿下台灣是習近平的最大野心，不同於美國歷屆政府維護台海現狀，習近平才是試圖改變台海現狀的主角，迫使全世界承認「一個中國」原則。他認為，習近平正在為備戰做準備，包括通過旨在動員社會、建立後備能力的新法律法規，以及在各地建立戰地醫院等。

民主國家有責任助台增強軍力

博明表示，由於習近平正步入第三個五年任期並計畫長期掌權，中國武力犯台的時間點還無法確定，因此世界民主國家有責任迅速增強自身及台灣的軍事能力，以阻止衝突發生。

習批美全方位圍堵打壓

與此同時，習習近平六日在中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議上，直指中共第十九次全國代表大會（十九大）以來的過去五年「外部環境急劇變化，尤其是以美國為首的西方國家對我實施全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。專家指出，習近平反常直接點名批評美國，是亟欲鞏固第三任期的他為近年施政困境「轉嫁責任」新招數。

華爾街日報七日指出，習近平公開談話通常避免指名道姓批評美國，上述直接訴諸「民族主義」發言方式，似乎偏離他過去的風格，尤其是在包括有政治背景的商界人士在內的聽眾面前，習近平對美國的抨擊，似乎是為了轉移對他自己決策的指責，包括武漢肺炎「清零」政策削弱經濟、整頓打壓科技業等。

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