外交部：民主台灣與中共互不隸屬

中國外交部長秦剛7日在記者會上搬出中國憲法，回應台灣問題。（美聯社）

2023/03/08 05:30

陸委會駁斥秦剛「統一大業」悖離事實

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕中國外交部長秦剛昨日首度在「兩會」外長記者會亮相，面對國際媒體拿出「中華人民共和國憲法」，宣稱「台灣是中國一部分」，要求美國不得干涉中國內政。陸委會駁斥，嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方更無權要求其他國家認同；外交部發言人劉永健也反駁中方論述，強調民主台灣與共產中國互不隸屬。

中國外交部發言人毛寧六日主持例會，面對外媒記者問及國防部長邱國正言論，毛寧也隨即表示，台灣是中國的一部分，沒有什麼「國防部長」。又說兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施，捍衛主權和領土完整。

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秦剛警告美無權干涉

秦剛在記者會上拿出「中華人民共和國憲法」，強調「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉；美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。秦剛更嚴詞警告，台灣分裂與台海和平穩定「水火不容」，台灣問題處理不好，中美關係「地動山搖」。

我方：民主威權無法共存

外交部發言人劉永健昨在例會上回應，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是客觀事實、也是現狀。無論中國政府如何扭曲台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。劉永健強調，台灣主權只屬於台灣兩千三百萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來；民主和威權無法共存，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事。

陸委會也強調，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與區域和平的根本，不是中共當局矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」。秦剛片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及片面非和平的法制與作為，是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方更無權要求其他國家認同。

我國外交部發言人劉永健駁中方論述，強調民主台灣與共產中國互不隸屬。（記者呂伊萱翻攝）

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