習提俄烏和平計畫 美學者：實為奪台算計

學者指出，中國發表針對烏克蘭戰爭的十二點立場聲明，目的並非讓歐洲重返和平，而是製造條件以便將來贏得對台戰爭。圖為俄羅斯總統普廷去年二月在北京與中國國家主席習近平會晤。（路透檔案照）

2023/03/08 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國二月廿四日發表針對烏克蘭戰爭的十二點立場聲明，西方國家皆對這份中國版「烏克蘭和平計畫」不以為然。華府智庫「保衛民主基金會」學者辛格頓（Craig Singleton）六日在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌撰文指出，中國的目的並非讓歐洲重返和平，而是製造條件以便將來贏得對台戰爭。

辛格頓指出，這份和平計畫的核心，旨在要求西方國家放棄「冷戰思維」，避免「集團對抗」；中國表面上試圖緩解軍事衝突，背後實則希望在美歐不繼續援助烏克蘭的情況下，俄羅斯終能獲勝。這種中國偏好的軍力平衡，也適用於台灣的突發事件，台灣若比照烏克蘭，能夠取得外援軍備、訓練和即時情報，誰輸誰贏仍在未定之天。

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中國和平計畫的另一重點「保持工業和供應鏈穩定」，源自擔心因攻台而遭西方制裁，顯示中國為擺脫西方出口管制的行動，正在持續進行。至於「停止敵對行動」和「尊重各國主權」兩點，前者反映出北京已明知俄羅斯不能再承受更多傷亡，必須重整旗鼓；後者則顯示中國難以合理解釋，俄國侵犯烏克蘭為何並非破壞基輔主權。

總之，北京明白，任何接管台灣的計畫，或甚至是風險最小的計畫，都需以烏克蘭和平計畫十二項條件的體現和後續維持為前提。華府近年在強化印太同盟網絡合作、提升區域夥伴能力方面大有進展，同時削弱中國在礦產等產業供應鏈的主導地位，但要破壞中國其他戰略支柱，還有許多工作要做。

辛格頓籲西方國家建立穩固制裁制度

辛格頓認為，首要之務是建立穩固的制裁制度，一旦中國侵台，就會自動觸發。西方民主國家還必須選擇性強化對台貿易和工業關係，藉此降低台灣對中國的經濟依賴，同時運用影響力支持台灣參與國際組織。最後，最具爭議的一點，西方國家必須考慮以中國核心弱點要脅，揚言鎖定其高度依賴進口糧食，這是與中國政治穩定最相關、最可能撼動習近平入侵計畫的物品。藉此削弱習近平對台攤牌的假設條件，可能才是避免攤牌的最佳方式。

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