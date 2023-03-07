中國挺俄侵烏 遭美加速孤立

CNN評論文章指出，中國在烏俄戰爭上的態度，加上在東亞的霸道行徑，都讓美國更容易拉攏太平洋盟邦，孤立中國。圖為美國國防部長奧斯汀（左）上月初與菲律賓代理防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）在馬尼拉會談。（美聯社檔案照）

2023/03/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對烏克蘭戰爭對美中戰略競爭的影響，美國有線電視新聞網（CNN）專欄作家藍登（Brad Lendon）六日撰文指出，俄羅斯入侵烏克蘭一年多來，中國一直不願正面譴責莫斯科，甚至暗中支持俄國總統普廷，使美國與太平洋盟邦愈走愈近，更容易在這個中國「地盤」孤立北京。一名中國知名國際關係學者則向法國「世界報」指出，中國國家主席習近平並不了解世界，才會和幾乎所有國家起衝突；中國對外侵略將難以達成，因為美國有辦法迅速介入。

藍登指出，過去幾個月來，東亞各國的國防和外交政策出現重大變化，包括日本承諾將國防預算提高一倍，並向美國採購射程可達中國本土的「戰斧」巡弋飛彈；南韓承認台海穩定對自身安全至關重要；菲律賓則宣布另開放四座基地供美軍部署，並且正與美、日和澳洲討論在南海聯合巡航。中國愈發被太平洋各國孤立的原因，除了拒絕譴責俄侵烏，也因為持續對台灣施加軍事壓力。

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中方變本加厲在南海霸凌 將菲律賓進一步推向美國

許多分析家直言，即使烏俄戰爭沒有爆發，周邊國家還是會採取上述行動，但這場戰爭及中國對俄國的支持，加速這一切的發生。新加坡南洋理工大學國際問題研究學者布萊德福指出，日本政府多年來一直強化防禦姿態，烏俄戰爭成為進行戰略改革的重大契機。無獨有偶，南韓政府高層也擔心，一旦美軍被捲入台海戰爭，北韓金正恩政權恐怕也會對南韓虎視眈眈。不僅如此，日韓還化解歧見，在防衛事務上擴大合作，包括美日韓三方聯合軍演。

此外，讓菲律賓改變態度的，與其說是烏俄戰爭，不如說是中國本身。前總統杜特蒂雖對中示好，但中方從未真正給予回饋，反而變本加厲在南海霸凌菲國，將菲國進一步推向美國。新加坡和越南也歡迎美國提高在東南亞的存在感，因為他們並不樂見中國主導該區域。至於印度雖未譴責俄國，卻也不影響「四方安全對話」（QUAD）運作，因為這個安全機制「就是對付中國的」。

中國學者︰習並不了解世界 才會和幾乎所有國家起衝突

與此同時，法國世界報北京特派記者勒梅特近日專訪一位不願具名的中國知名國際關係學者，對方深信中國不會向美國開戰，因為中國領導階層將自己的財富、家屬都安置在美國，「他們永遠不會有勇氣放棄這些好處」。該學者也分析，中國軍事入侵台灣不太可能達成，因為台海有一部分屬於國際海域，中國發動侵略就會阻擋日韓、甚至中東船隻通行；而且美國在日、韓、菲都有駐軍，可以快速介入。不過，他警告風險仍在，因為習「想比毛澤東偉大」。

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