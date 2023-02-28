中國外洩武肺病毒 美議員要究責

美能源部推斷武肺病毒最有可能源自中國實驗室外洩。圖為中國科學院武漢病毒研究所。（路透檔案照）

2023/02/28 05:30

多名共和黨議員不滿

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國華爾街日報廿六日獨家披露，針對武漢肺炎疫情起源，美國能源部從「不確定」，轉向推斷最有可能源自中國實驗室外洩，與聯邦調查局（FBI）持相同看法。多名共和黨籍國會議員隨即表態指出，北京當局和大型科技業等有心人士長期掩蓋真相，呼籲究責。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）推文表示，重點不在於中國實驗室洩漏病毒屬實，而是追究中共責任，讓這類事件不再發生。另一名同黨參議員霍利（Josh Hawley）也說，美國人應該獲得武肺源頭相關的事實全貌，「別再掩蓋真相了」；他揚言，將再次提出法案，讓美國政府向民眾公開關於武肺病毒的情報。

請繼續往下閱讀...

科技巨擘過濾洩毒資訊

共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）說，美國人從疫情爆發第一天就知道這個事實了，不幸地，科技巨擘和政府將消息壓下來。眾議員喬丹（Jim Jordan）也嘲諷，如今美國政府終於了解美國人一直以來都知曉的事。眾議員巴克（Ken Buck）說，針對那些對病毒起源提出合理質疑和憂心的人，菁英和學者欠他們一個道歉；美國民眾理應獲得與中國實驗室洩漏和病毒源頭相關的所有資訊，真相不能被遺忘。

美國共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）表示，科技巨擘過濾實驗室洩漏武肺病毒的資訊，如今能源部表明這是最有可能的成因，政府必須對中共和科技巨擘究責。

依新情資推斷 意義重大

美國情報圈由十八個機關構成，能源部也是其中之一，其中八個機關和國家情報會議（NIC）共同參與追查武肺大流行起源。據報導，能源部是按照「新情資」做出推論，此事意義重大，因為能源部掌握可觀科學知識、督導美國國家實驗室網絡，其中部分實驗室從事高級生物學研究。其他四個機關與NIC仍認為，疫情可能源於自然傳播，包括中央情報局（CIA）在內的另外兩機關，則仍未確定。

能源部發言人廿六日向福斯新聞頻道（Fox News）發表聲明，表示能源部持續支持專業情報人員針對武肺病毒源頭全面、謹慎、客觀的調查工作，這也是總統拜登下達的指令。白宮國家安全顧問蘇利文同日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，情報界存在多種觀點，成員就現有事證推斷正反結論，還有人認為，目前掌握的資訊仍不足以確認事實。

中國駁斥 稱別再抹黑

對此，中國外交部發言人毛寧廿七日聲稱，病毒溯源是科學問題，不應被政治化，有關方面應停止翻炒「實驗室洩漏」論調以及抹黑中國。

共和黨聯邦參議員柯頓表示，重點是追究中共責任，讓這類事件不再發生。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法