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    禽傳人變人傳人? 柬女童染禽流感身亡 父親陽性

    柬埔寨25日首都金邊市場雞隻交易清淡。（美聯社 ）

    柬埔寨25日首都金邊市場雞隻交易清淡。（美聯社 ）

    2023/02/26 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕針對柬埔寨的一名死於H5N1禽流感病毒的女童的家屬也被驗出陽性，世界衛生組織（WHO）廿四日坦言擔心H5N1從禽傳人演變為人傳人疫情，但也強調現在就判定H5N1可人傳人言之過早。

    根據柬國衛生部，一名十一歲女童十六日出現發燒、咳嗽與喉嚨痛等症狀，廿日死於感染H5N1禽流感病毒；當局隨後採集女童的十二名密切接觸者的樣本進行檢驗，結果四十九歲的女童之父被驗出陽性，但尚無症狀。世衛表示，正就包括其他密切接觸者的檢驗結果與柬國當局密切聯繫。此外，柬國調查人員也正在瞭解這對父女是否曾與染疫禽鳥有所接觸，以及等待死亡女童所在村莊附近的數隻死亡野鳥的檢驗結果。

    世衛全球傳染病危害預防部門負責人布里安在線上簡報上表示，柬國這對染疫父女究竟是人傳人還是只暴露於相同環境條件，目前就下定論還言之過早；但她坦言，有鑑於H5N1的傳播遍及全世界以及包括人類在內的哺乳類動物染疫病例增加，全球的H5N1情況「令人憂心」，並呼籲各國提高警覺。

    布里安強調，倘若證實禽流感已能人傳人，世衛將迅速採取一系列措施，例如，目前已有近廿款H5禽流感疫苗獲准使用。但世衛動物流感研究中心負責人韋比估計，要花五到六個月才能更新與製造目前流行的H5N1病毒株疫苗。

    人類鮮少感染禽流感，且通常是因為與染疫禽鳥直接接觸而遭感染。近幾個月來，感染二○二○年出現的新型H5N1病毒株2.3.4.4b分支的野鳥及家禽的死亡個案創新高，連哺乳類動物也遭感染，引發全球關注。

    柬埔寨一名因禽流感H5N1死亡的女童的家屬經檢驗也遭感染，引發H5N1恐已演變為人傳人的疑慮。柬國衛生官員24日在死亡女童所在的波羅勉省的村莊進行消毒。（歐新社）

    柬埔寨一名因禽流感H5N1死亡的女童的家屬經檢驗也遭感染，引發H5N1恐已演變為人傳人的疑慮。柬國衛生官員24日在死亡女童所在的波羅勉省的村莊進行消毒。（歐新社）

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