在「夏河東渡」留言「深刻反思，深感悔意」？ 區桂芝 : 被冒名留言

自中國移居日本的YouTuber「夏河東渡」，拍攝影片對區桂芝的家國情懷提出質疑，一名「區桂芝」留言為自己言論道歉，內容被置頂，引發關注。區桂芝以訊息回覆記者是被假冒名義，否認是她留言。（擷取自「夏河東渡」YouTube粉專留言）

2025/04/07 17:08

〔記者何玉華／台北報導〕北一女國文老師區桂芝日前接受中國央視採訪時，批評總統賴清德將中國視為境外敵對勢力，相關言論引發爭議，近日一名自中國移居日本的YouTuber「夏河東渡」，拍攝影片對區桂芝的家國情懷提出質疑，一名「區桂芝」留言為自己言論道歉，內容被置頂，引發關注。區桂芝以訊息回覆記者是被假冒名義，否認是她留言。

夏河東渡的影片針對區桂芝在央視訪談中提出的親情觀點、對中國傳統文化的認同感，認為區桂芝是一個博古通今的國文老師，對中國近代史信手拈來，質疑她為何不在訪問中談論兩岸割裂的始作俑者是誰？是誰發動了國共內戰？並指兩岸間的隔閡是中共政權本身，把這筆帳算在民進黨頭上，「這不僅僅是對歷史文化的無知，更是意識形態的跪拜、投降。」

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影片吸引「區桂芝」留言並被置頂，留言內容表示，「經過深刻反思，我意識到自己在某些言論上確實存在偏差，對此深感悔意」。並表示她對中國共產黨的評價，過去可能過於片面，未能全面客觀地看待其在歷史和現實中的角色。經過深入思考，她認同中共確實在多方面對台灣構成了挑戰，應視為敵對勢力。其次，關於文化與政治的關係，她曾將二者混為一談，未能清晰區分。文化應該超越政治，反映多元價值，而非被政治工具化。還提及今後將更加謹慎，避免在這方面的混淆。

相關留言與其之前的言論及立場大為相左，記者致電聯繫多日未能接通，今日在致電留話後，區桂芝回傳訊息表示，影片下的留言是有人假冒她的名義，否認是她留言。

自中國移居日本的YouTuber「夏河東渡」，拍攝影片對區桂芝的家國情懷提出質疑。（擷取自「夏河東渡」YouTube影片）

北一女老師區桂芝（中）否認到「夏河東渡」YouTube粉專留言。（資料照）

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