中殲11掛彈 南海尾隨美軍機

美軍P8偵察機。（歐新社檔案照）

2023/02/25 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕華爾街日報廿四日披露，一架中國殲十一戰機廿四日掛載四枚空對空飛彈，在南海西沙群島附近空域自後方逼近美軍一架P8偵察機，一度越過P8上空，之後與其保持數百英尺距離尾隨。面對中方警告，P8偵察機回答是在國際領空飛行，之後掉頭南飛，越過整個南海，包括有主權爭議的南沙群島上空，最後回到沖繩美軍空軍基地。

報導稱，當時中國軍方地面站曾透過無線電警告P8偵察機，「美國軍機，這是解放軍空軍，你們正接近中國領空，保持安全距離，否則會被攔截」。中國殲十一戰機與P8偵察機遭遇的地點在西沙群島北方數十英里處，包括中國、越南都聲稱擁有西沙群島的主權。

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當殲十一戰機尾隨時，P8偵察機回應警告表示自己在國際空域飛行，中國軍方地面站回應「別再逼近，否則你們將負完全責任」。之後，P8自西沙群島上空掉頭南飛，越過同樣有主權爭議的南沙群島上空。中國軍機在大約一小時後，P8偵察機飛離西沙群島後離開。

在南海飛行時，在P8偵察機上的華爾街日報記者目睹機組員使用相機、雷達和其他感測器來調查西沙群島的船隻、飛機與設施。當中國軍機離開後，並沒有其他中國軍機接力尾隨。

當P8偵察機飛回沖繩時，分別在菲律賓北方海域上空，以及在台灣東岸三十八海里外，近距離飛越中國兩艘海軍驅逐艦。該架P8是由美國佛州調往沖繩駐守的七架P8當中之一，輪調期為半年。

美國官員們表示，這種情況幾乎每天都會發生，而且相關情事的危險性與日俱增。美方去年十二月指控南海一台中國戰機距離美國偵察機僅有廿英尺（約六公尺）。北京的說法是，美國飛機突然轉向。美國屢次呼籲，想與中國針對這類不安全的空中軍事遭遇進行會談，卻未能獲得中方回應。

中國殲十一戰機。（路透檔案照）

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