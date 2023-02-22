沒完沒了 夏威夷出現不明高空氣球

在美國接連擊落中國間諜氣球和其他不明飛行物後，夏威夷也傳出不明氣球現蹤。圖為二月一日出現在蒙大拿州比靈斯上空的中國偵察氣球。（美聯社檔案照）

2023/02/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國過去一個月來在北美空域擊落一個中國間諜氣球，及三個神秘飛行物，如今這類事件似乎日趨普遍，夏威夷也傳出不明氣球現蹤。與此同時，美國國會議員提出確保領空安全的建議，包括擬要求氣象氣球加裝追蹤識別器，避免以造價四十萬美元（約一二二七萬台幣）的AIM-9X響尾蛇（AIM-9 Sidewinder）飛彈擊落氣球。

美國富比世（Forbes）雜誌廿日報導，飛航管制員在夏威夷東北方的太平洋上空發現一枚氣球，隨即發布訊息提醒飛行員注意，並通報這起新的目擊事件。美軍印太司令部向軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）證實，已啟動相關調查。

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恐暴露美空域安全弱點

自從美國發生中國間諜氣球入侵領空事件後，美方指控中國氣球已出現在四十到五十個國家，這次夏威夷上空又出現氣球，但仍不知其性質。值得注意的是，美國官員指稱，四日被美軍擊落的中國偵察氣球，原本飛行路徑應是關島和夏威夷，但被強風吹離航線，而關島和夏威夷是美國太平洋駐軍的主要基地所在。

拜登政府在非戰爭期間以前所未見的大動作，擊落中國氣球及三個不明飛行物體，引發美國空域安全的討論，部分國會議員擔心，這類事件暴露的美國弱點，可能會被外國對手利用。太空人出身的民主黨籍聯邦參議員凱利現正草擬法案，要求氣象用途氣球必須加裝塔台系統能夠聯絡的識別器，以便區分研究用途氣球與「不知道是什麼，不知道來自何處」的神秘物體。

其他議員則建議全面查核與不明飛行物相遇事件，以及調查軍方如何追蹤飄浮在美國上空的物體。佛州共和黨參議員魯比歐和加州民主黨參議員范士丹則趁機更新創建太空國民兵的提案。

聯邦參議院撥款委員會主席、民主黨蒙大拿州參議員泰斯特（Jon Tester）正主持中國偵察氣球的國會調查，他強調將確保國防部獲得經費設立不明飛行物體威脅的評估機制，也會擬妥如何偵測、釐清氣球潛在問題為何的因應計畫，同時找出如何不必動用造價四十萬美元的響尾蛇飛彈將其擊落的方式。

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