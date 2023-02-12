夏威夷現綠色光幕 疑中國衛星
2023/02/12 05:30
〔編譯林雨萱／綜合報導〕日本國立天文台（NAOJ）設在美國夏威夷的昂星團望遠鏡上月拍到，夜空中突然出現多條綠色雷射光束，如同布幕般快速移動的畫面，引發外界眾說紛紜。日本天文學家九日判定，這來自中國環境監測衛星「大氣一號」。
日天文望遠鏡拍到
NAOJ設在美國夏威夷最高峰毛納基山的昂星團望遠鏡一月廿八日拍到，夜空中突然出現多條綠色雷射光束，如同布幕般快速移動的畫面，全程約一秒時間，外星人掃描地球一說在網路廣為流傳。NAOJ專家日前分析，光幕可能是’來自美國航太總署（NASA）用於監測冰川和森林的衛星ICESat-2。
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不過，NASA ICESat-2衛星團隊科學家馬蒂諾指出，望遠鏡拍到的畫面和ICESat-2發射的雷射特徵並不相符。NAOJ分析多枚衛星運行軌道之後，九日引述ICESat-2衛星團隊科學家的說法，判定光束最有可能來自中國二○二二年四月發射的環境監測衛星「大氣一號」，其主要任務是監測全球溫室氣體排放和大氣污染，將遠距監測數據提供生態環境部門、全球氣候變化等科學研究使用。
大氣一號衛星包含五項設備，其中之一是氣溶膠和二氧化碳監測雷射光雷達（ACDL）。ACDL的運作原理類似於聲納，但不是發射音波，而是透過發射特定波長的雙波長雷射光繪製地區概況，因此導致夏威夷夜空出現綠色光幕。中國計畫再發射一枚「大氣二號」，與「大氣一號」衛星組網運行，共同監測全球溫室氣體排放。