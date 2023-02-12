夏威夷現綠色光幕 疑中國衛星

日本國立天文台九日判定，設在美國夏威夷的昂星團望遠鏡一月廿八日拍到的多條綠色雷射光束，來自中國環境監測衛星「大氣一號」。（取自網路）

2023/02/12 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕日本國立天文台（NAOJ）設在美國夏威夷的昂星團望遠鏡上月拍到，夜空中突然出現多條綠色雷射光束，如同布幕般快速移動的畫面，引發外界眾說紛紜。日本天文學家九日判定，這來自中國環境監測衛星「大氣一號」。

日天文望遠鏡拍到

NAOJ設在美國夏威夷最高峰毛納基山的昂星團望遠鏡一月廿八日拍到，夜空中突然出現多條綠色雷射光束，如同布幕般快速移動的畫面，全程約一秒時間，外星人掃描地球一說在網路廣為流傳。NAOJ專家日前分析，光幕可能是’來自美國航太總署（NASA）用於監測冰川和森林的衛星ICESat-2。

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不過，NASA ICESat-2衛星團隊科學家馬蒂諾指出，望遠鏡拍到的畫面和ICESat-2發射的雷射特徵並不相符。NAOJ分析多枚衛星運行軌道之後，九日引述ICESat-2衛星團隊科學家的說法，判定光束最有可能來自中國二○二二年四月發射的環境監測衛星「大氣一號」，其主要任務是監測全球溫室氣體排放和大氣污染，將遠距監測數據提供生態環境部門、全球氣候變化等科學研究使用。

大氣一號衛星包含五項設備，其中之一是氣溶膠和二氧化碳監測雷射光雷達（ACDL）。ACDL的運作原理類似於聲納，但不是發射音波，而是透過發射特定波長的雙波長雷射光繪製地區概況，因此導致夏威夷夜空出現綠色光幕。中國計畫再發射一枚「大氣二號」，與「大氣一號」衛星組網運行，共同監測全球溫室氣體排放。

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