美駐中大使館微信貼文 也難逃言論審查

中國微信九日封鎖美國駐華大使館發表的拜登國情咨文，這是自去年以來大使館的貼文至少第四次遭到屏蔽，如此頻繁的言論審查，顯示美中對峙升溫。（歐新社）

2023/02/11 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國之音（VOA）中文網十日報導，美國駐中大使館九日下午在「微信」貼出總統拜登七日發表的國情咨文中譯版，貼文頁面隨即顯示「此內容無法查看」，這是自去年以來，大使館的發文至少第四次遭到屏蔽，如此頻繁的言論審查，顯示美中對峙升溫。

根據美國大使館官網，拜登國情咨文中譯版內容提到，「獨裁政權變得更加脆弱，沒能增強勢力，告訴我有哪個國家領袖願跟習近平換位置」。與此同時，中國外交部和官媒近期持續批評他渲染、兜售中國威脅言論。

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俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國針對美國的網路言論審查似乎逐漸常態化。北京於烏俄戰爭初期替俄羅斯大肆宣傳「美國生物武器實驗室」假消息，白宮和國務院去年三月在微博和微信反駁此事的貼文皆遭到中國審查。同年五月，美國駐中大使館在微信發布的國務卿對華政策演講也遭到中方封鎖，並禁止用戶轉發、討論。

已遭屏蔽4次 拜登國情咨文也被封鎖

去年七月，美國大使館在微博和微信發布白宮和國務院就香港回歸廿五週年，以及一週前北約（NATO）峰會發表的聲明也被中國刪除，引發美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）批評，中國應該讓中國人看到美國領袖的言論，如同美國人可以聽見中國領袖說話。

中國互聯網難以取得拜登的國情咨文談話，美國之音在未具名的微信公眾號找到中譯版，但疑似為規避審查，與中國相關的部分全被刪除。對於美國駐中大使館發布的國情咨文被封鎖，「推特」網友嘲諷，這讓他鬆了一口氣，即使是美國總統，在中國互聯網的發言也必須經過審查，待遇並無不同，這下人人平等了。

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