中國「特洛伊木馬」 美專家籲全面禁止微信

美國專家指出，微信是嚴重的安全威脅，也是中國監視、脅迫海外公民服從其意識形態的手段，呼籲應全面禁止微信。（路透檔案照）

2023/02/06 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕因擔憂中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok竊取用戶資訊，美國已有十四州政府禁用TikTok，國會議員也計畫立法封殺TikTok。專家指出，當美國各界鎖定TikTok之際，不應忽略中國的另一個社群媒體「特洛伊木馬」微信（WeChat）。

華府智庫「哈德遜研究所」高級研究員赫曼（Arthur Herman）三日在「富比士」雜誌網站撰文指出，前美國總統川普二○二○年簽署行政命令禁止TikTok，微信也包括在內；儘管微信不像具備侵入性演算法的TikTok具有心理威脅性，卻可能構成更大風險，因為它可讓中國政府直接取用美國用戶的資料。

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北京監控用戶 自動審查聊天圖文

微信在全球擁有十二億用戶，絕大部分位於中國，它也是少數在中國境內外都能使用的社群媒體之一。中國政府監控用戶在微信上發布的圖文，也會審查其所不喜的內容。二○二○年加拿大多倫多大學資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）發現，微信透過文字和視覺識別、重複文件檢測等方式，對聊天圖像進行即時自動審查，一旦發現列管的圖片，會立即阻止所有用戶發送該圖片。

美用戶個資全都露 嚴重安全威脅

目前英國有一三○萬、美國有一五○萬、澳洲有約六十萬名微信用戶，多數用戶使用微信只是為了聯繫中國境內的親友，但北京當局可透過各種後門，得知他們的位置和其他個人資訊，並允許第三方閱讀他們收發的訊息。

赫曼指出，微信是嚴重的安全威脅，也是中國監視、脅迫海外公民服從其意識形態的手段，呼籲應全面禁止微信，這不僅可防止美國人的個資落入北京手中，還可讓海外中國人脫離習近平的思想控制。

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