敏感時機 俄侵烏1週年 習近平春天訪俄

俄羅斯外交部指出，總統普廷（左）已邀請中國國家主席習近平（右）在今年春季訪俄，由於時間點與俄國入侵烏克蘭一週年相近，引起外界注意。圖為兩人去年九月在烏茲別克會晤。（路透檔案照）

2023/02/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭即將於二月廿四日屆滿一週年之際，俄國外交部一月卅一日在聲明中透露，中國國家主席習近平將在今年春季訪問莫斯科，形容這將是兩國議程的「頭號大事」；中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅擬在二月間先行訪俄，可能就是為「習普會」鋪路，兩國關係密切可見一斑。

俄國國營「塔斯社」（TASS）引述俄國外交部聲明指出，俄中兩國今年將攜手努力，進一步提升及促進兩國政府關係，普廷總統已邀請習近平主席在春季正式訪問莫斯科，這將成為今年兩國雙邊議程的「頭號大事」。俄國外交部還形容中國是「當前情況下的友善國家」，稱俄方將藉由夥伴間的合作，採取一貫的步驟，對抗美國透過宣揚以規則為基礎的秩序，進而追求全球霸權的企圖。

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俄國外交部還宣稱，在激烈的地緣政治變動中，莫斯科和北京有效協調外交政策，維護全球和平穩定、平息區域衝突、克服對立及促進團結。

據報導，普廷是在去年十二月與習近平視訊會談時發出邀請函，當時兩人還重申將在貿易、能源等領域合作。如若成行，這將是習近平繼二○一九年六月於聖彼得堡出席國際經濟論壇後，三年來首度踏足俄國土地，但北京方面尚未證實消息。普廷和習近平上一次會晤則是去年九月在烏茲別克舉行的上海合作組織（SCO）高峰會。

俄國「新聞報」（Vedomosti）一月卅日引述兩名消息人士披露，中共外交圈第一把交椅、中共中央外事辦主任王毅二月訪俄期間，可能會晤普廷，不排除就是為習近平訪俄預作準備。

中國國家留學基金委員會近期一份文件，也可看出中俄關係休戚與共。「自由亞洲電台」（RFA）報導，該委員會已透過各省市教育廳招募高中畢業生赴俄留學，獲選學生將可領取本國政府補助及俄國政府獎學金，攻讀精密科學、航空航天、機械製造、核能等理工專業，以及經濟、國際關係、新聞等人文社科專業，學成歸國後還可獲政府分派職務。

河北大學馬姓校友向RFA表示，中國教育部資助學生赴俄深造，代表中國在受到美國及西方科技封鎖的情況下，只能繼續依賴俄國。據了解，赴俄學生須「熱愛社會主義祖國、具有良好政治素質，還得具備為祖國建設服務的事業心和責任感」。前北京清華大學學者吳強分析，中國在一九七○年代向歐美國家公派留學生，但現在與西方逐漸脫鉤，未來在多個領域只會更加依賴俄國。

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