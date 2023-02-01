中國疫情狂燒 緊急批准兩款國產藥

醫藥界人士披露，兩款中國國產藥物仿製美國輝瑞藥廠生產的倍拉維，除了功效無法相提並論，安全性方面也有疑慮。（路透檔案照）

2023/02/01 05:30

仿製Paxlovid 療效與安全性存疑

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國國家藥品監督管理局一月廿九日有條件緊急批准海南先聲藥業的「先諾欣」和上海旺實生物醫藥的「民得維」上市，用於治療感染武漢肺炎的輕中症成年患者。自由亞洲電台（RFA）引述業界人士指出，上述兩款藥物仿製美國輝瑞藥廠（Pfizer）生產的抗武漢肺炎病毒藥物「倍拉維」（Paxlovid），除了功效無法相提並論，安全性方面也存在疑慮。

中國紅十字基金會前高層任瑞紅指出，輝瑞無償公布倍拉維的技術指標，得知藥物組成的化合物後，仿製難度並不高，依照目前公布的資訊，中國國產藥物的仿製痕跡明顯，這種放馬後砲的舉措除了顯示中國缺乏創新，在抗疫方面更是反應遲鈍。

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業界人士揭露，帶領研發民得維的人，正是鼓吹「連花清瘟」惹議的中國工程院院士李蘭娟。另一名參與研發的關鍵人物，則是已故的中國科學院上海藥物研究所前所長蔣華良，據傳他的死因是染疫併發心臟病，但官方始終不願證實。

律師示警 使用後傷殘恐投訴無門

中科院上海藥物研究所知情人士透露，蔣華良將自己的基礎研究賣給合作機構進行臨床試驗；至於藥物效果，他僅表示，「希望有效」。另有律師表示，官方先前強制民眾接種中國國產疫苗，造成多人傷殘或死亡，若向官方投訴，皆不予受理，警惕民眾對國產藥物提高警覺。

對此，先聲藥業僅證實，先諾欣與倍拉維同屬3CL蛋白酶抑制劑，透過阻斷病毒活性破壞其複製過程，並強調先諾欣是創新藥，否認抄襲或仿製一說。

美國之音（VOA）中文網報導，「愛國大Ｖ 」等多名「愛國者」網紅在過去「清零」時期替當局防疫措施辯護，如今放寬後，持續質疑倍拉維的療效，相關假訊息也在社群平台上流竄，包括「如果倍拉維有效，為什麼仍有逾百萬美國人死於武肺？」「一個因武肺病毒死了幾十萬、上百萬人的國家，研發的武肺特效藥特效在哪？」不過，美國食品暨藥物管理局（FDA）二○二一年底才批准倍拉維；另按美國約翰霍普金斯大學統計，二○二二年全年，全美染疫人數約廿八萬。

然而，去年三月中旬倍拉維副作用相關假訊息在網路流傳之際，中國國家衛生健康委員會就悄悄批准將倍拉維列入診療方案，同時引進逾兩萬盒，遍布上海、廣東、浙江等至少八個省分醫院。

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