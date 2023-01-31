俄女大生批侵烏 遭誣「恐怖份子」軟禁

英國前首相強森自揭曾在烏俄開戰前接到普廷電話，對方發出言語威脅，稱俄國飛彈不用一分鐘就能飛抵英國。圖為強森去年八月在首相任內親訪基輔。（法新社檔案照）

2023/01/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯一名女大學生因在網路上批評俄羅斯入侵烏克蘭，慘遭俄國當局列為「恐怖份子」並軟禁，面臨牢獄之災。克里姆林宮耍狠對象不僅限於俄國人，英國前首相強森在紀錄片中透露，因為力挺烏克蘭，曾被俄螺絲總統普廷在對烏開戰前威脅，「一分鐘內」就可發射飛彈擊中英國。

強森爆戰前遭普廷威脅 「飛彈一分鐘內打到英國」

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美媒CNN報導，就讀俄國北方極地聯邦大學的十九歲克里夫佐娃（Olesya Krivtsova），去年十月在網路上發文談及克里米亞大橋爆炸事件時，批評俄國入侵烏克蘭，被當局指控敗壞俄軍名聲、為恐怖主義辯解，竟被列入與伊斯蘭國、開打、神學士同等的「恐怖份子」，還戴上監控用的電子腳鐐，被軟禁在母親家。律師透露，克里夫佐娃面臨敗壞俄軍名聲三年、恐怖主義七年等徒刑。

英國前首相強森在英媒BBC紀錄片中透露，普廷在去年二月初曾致電警告稱，「我不想傷害你，但動用飛彈的話，只要一分鐘」。克里姆林宮發言人佩斯科夫則否認相關說法，反控強森一派胡言。

與此同時，俄軍試圖搶在烏克蘭西方盟邦承諾交付的戰車抵達戰場前取得進展，廿九日全天候砲轟烏南赫爾松市和東北部哈爾科夫市，造成至少四死九傷。在俄軍控制的烏南札波羅熱，俄國指派的官員則聲稱一條鐵路橋樑遭烏軍高機動性多管火箭「海馬斯」攻擊，導致四死五傷。

烏國總統澤倫斯基表示，烏軍在東部頓內茨克面臨苦戰，巴赫姆特、布格列達爾等地防線一再被攻擊，俄軍企圖拖延戰事、耗盡烏軍力氣，必須讓時間成為烏國武器。他呼籲西方加快軍援，並提供新武器，包括射程近三百公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

另外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格卅日在南韓一家智庫演說時表示，希望南韓擴大供烏「迫切需要」的彈藥，援烏抗俄有助於改善韓國自身安全環境。他以德國、瑞典、挪威等多國改弦易轍軍援烏國為例，強調不讓俄國勝出「極其重要」，否則就會向北京當局等專制獨裁政權傳達錯誤訊息。

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