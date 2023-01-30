北約秘書長訪韓 盼強化合作

南韓外交部長朴振（右）廿九日與來訪的北約秘書長史托騰伯格（左）會談，雙方均認同南韓和北約各國擁有相同價值觀，應深化合作。（法新社）

2023/01/30 05:30

因應烏俄戰事、中國威脅 展開亞洲行

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格廿九日起先後訪問南韓和日本，在烏俄戰爭難分難解及中國挑戰與日俱增的大環境下，加強與亞洲兩大民主國家的關係。他也在韓媒專訪中表明，亞洲及整個「印度︱太平洋」地區的風吹草動，對歐洲和北約至關重要，反之亦然。

亞洲、印太變動關係歐洲和北約

史托騰伯格在韓聯社專訪中指出，他堅信應深化南韓與北約的夥伴關係，因為安全事務愈發相互關聯，亞洲、印太地區的變動關係到歐洲和北約，例如，俄國傭兵組織瓦格納集團就接受北韓的彈藥和飛彈供應，北韓不僅對印太、也對全球構成威脅，「我們必須因應全球的威脅和挑戰，包括中國帶來的挑戰，方式之一無非是與區域內的夥伴更密切合作」。

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史托騰伯格也直言，可以抵達北約所有成員國領土的遠距飛彈及核力量明顯擴張，希望與南韓加強在網路威脅、軍事控制、技術領域等方面的合作。分析指出，史托騰伯格在烏俄戰爭正酣之際訪日韓，可能正是意識到中國影響力逐步擴大。

路透報導，史托騰伯格廿九日抵達南韓，在會談中向南韓外交部長朴振表示，北約成員國和南韓擁有「共同價值觀」；朴振則回應，對自由、民主、法治有志一同的國家團結合作，比以往任何時刻都更加重要。史托騰伯格也預計與總統尹錫悅和國防部長李鐘燮會面，並在卅日轉往日本，會見日本首相岸田文雄等官員。

美尼米茲號打擊群近期重返南海

與此同時，美軍也持續在印太部署，海軍「尼米茲號」航艦打擊群近期即重返南海執行任務，陣仗包括MH-60「海鷹」直升機和F/A-18「大黃蜂」戰鬥機。指揮官斯威尼（Christopher Sweeney）向路透表示，這次巡航旨在兌現維護南海水域和空域通行自由的承諾，「與我們的區域盟友和夥伴一起航行和活動，確保印太地區的商貿自由和開放」。

另外，美國國會下屬跨黨派諮詢機構「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）近日亦就中國軍事外交與海外安全活動召開長達五小時的聽證會，焦點之一正是中國武力奪台企圖。智庫「哈德遜研究所」政治和軍事分析中心主任魏茲（Richard Weitz）警告，中俄演練海上封鎖和兩棲登陸，應有助於中國犯台。儘管俄軍目前受重創，但中國仍可向俄軍習得反潛作戰、空地聯合行動、聯合指揮和控制等戰鬥技能。

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