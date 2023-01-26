挑農曆新年開戰 中國駭客猛攻南韓網站

中國駭客團體「曉騎營」駭侵南韓十餘個學術機構。（取自網路）

2023/01/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國駭客組織「曉騎營」在農曆春節期間對南韓發動網路攻擊，南韓網路振興院（KISA）廿五日證實有十二個學術機構的官網受害，「曉騎營」則宣稱攻陷七十個南韓教育相關機構網站，並揚言將公布其所竊取的五十四GB的數據。

曉騎營稱攻陷70教育網站

KISA證實，包括大韓建設政策研究院、國語學會與韓國考古學會等十二個南韓學術機構網站遭中國駭客攻擊，其中大韓建設政策研究院是頭一個遭網攻的官網。「曉騎營」也在其官網表示，已竊取該研究院的工作人員與研究員的個資，包括姓名、電子郵件地址與工作頭銜。

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「曉騎營」隨後又入侵十一個南韓學術機構的官網，侵入其網路伺服器及將網頁置換成該駭客組織的韓文訊息，警告說他們會繼續擴大規模駭入南韓的公共與政府網站，「沒錯，我們回來了」。KISA無法證實駭客是否來自中國或受政府資助，並正在調查中，「曉騎營」則揚言下一個目標就是KISA。

早嗆要南韓數據長期外洩

「曉騎營」早在本月七日就放話要對南韓發動網攻，讓南韓「數據長期外洩」；廿四日又表示，「曉騎營」是自由團體，並非為中國政府工作，且將網攻南韓視為人人都會參與的駭客訓練場，行動原因是一些韓流明星令人惱火。但另有中國駭客在加密即時通訊軟體Telegram上宣稱，網攻原因在於不滿南韓以武漢肺炎疫情為由暫停對中國人核發短期簽證有關。

此外，「曉騎營」本月初在軟體開發平台GitHub上，公開南韓企業機構一六一人的個資，包括南韓檢察官與內閣長官配偶的姓名、手機號碼、工作單位與帳號密碼全被公開。

在此同時，根據中國媒體，一名在本月初入境南韓後核酸檢測陽性但卻從隔離酒店脫逃的中國入境旅客已遭驅逐出境，並限制入境一年。部分中國網友認為此人「丟臉丟到國外」，但也有小粉紅懷疑此事純屬虛構，怒嗆「非必要不去韓國」。

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