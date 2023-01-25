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    內憂外患! 澤倫斯基肅貪 高官接連請辭

    烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（左）涉貪請辭。（歐新社檔案照）

    烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（左）涉貪請辭。（歐新社檔案照）

    2023/01/25 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭廿四日正式向德國要求對烏克蘭提供德製豹二主戰坦克，前一天歐盟也宣布再增加對烏軍援五﹒四五億歐元，但在基輔急需武器抵禦俄軍攻勢之際，烏國政壇近日卻爆出大規模貪腐疑雲，媒體指控國防部以超高價格採購糧食與補給品，官員收賄。在總統澤倫斯基宣布將鐵腕肅貪後，總統辦公室副主任、國防部副部長和副檢察長廿四日接連請辭。

    美聯社報導，這波下台的官員包括國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov），以及經常亮相的總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）。當地媒體指稱，沙波瓦洛夫涉及一起軍方採購食品的醜聞，提摩申科則不論是在個人發出的離職聲明與政府公告中，均未說明辭職原因。

    在此之前，烏克蘭副檢察長席孟能柯（Oleksiy Symonenko）因去年前往西班牙度假遭到批評，檢察長辦公室宣布，已依他個人意願解除職務。

    提摩申科是澤倫斯基總統選戰的關鍵人物，負責媒體與創意推廣。烏國媒體報導，他從去年俄軍入侵以來，就一再捲入貪腐疑案，去年曾因座車過於豪華而被調查，此外，去年九月曾有一批官員涉嫌挪用一筆價值逾七百萬美元（約二﹒一億台幣）、用於札波羅熱人道救援的專款，提摩申科正是其中之一，但他全盤否認指控。

    澤倫斯基廿二日誓言打擊貪腐，強調烏國政治絕對不能重返貪腐老路，翌日簽署多項法令，包括規定公務人員除公務需求出國外，不得以私人目的出國，並承諾中央及地方政府機構與執法單位將調整人事。在澤倫斯基宣布肅貪當天，基礎設施部副部長洛茲恩斯基便遭逮捕，他被控處理發電機進口事宜時，收受四十萬美元（約一二二五萬台幣）回扣。

    軍援方面，波蘭國防部長布拉查克廿四日表示，已正式向德國提出要求，向烏克蘭轉贈豹二主戰坦克。新任德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也鬆口說，鼓勵擁有豹式坦克的盟國，可準備部署訓練烏克蘭軍隊如何使用這些坦克。

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