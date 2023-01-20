文革再起？日本作家被要求認同一個中國

筆名「蓉堂居士」的日本神戶大學漢學學者，日前在「推特」發文爆料，有中國出版社編輯要求在中國發表「漢詩」的日本作者，必須認同中共和「一個中國」。（取自網路）

2023/01/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕筆名「蓉堂居士」的日本神戶大學漢學學者，日前在「推特」發文爆料，有中國出版社編輯要求在中國發表「漢詩」的日本作者，必須認同中共和「一個中國」。蓉堂居士表示，這是「亂世之兆」，讓他覺得心寒，雖然他在中國有深厚人脈，但未來考慮在台灣發表作品。

蓉堂居士在推文中說，他介紹一名日本作者在中國發表漢詩作品，詩中寄情山水，並未涉及對中共的批評，也未涉及台灣和西藏獨立等敏感議題，不料卻收到出版社編輯的簡訊，要求他確認該名作者「是否認同中國共產黨對新中國的領導，以及認同一個中國，或者說不反對上述問題。」該名編輯要求作者透過「微信」答覆，並截圖回傳。

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蓉堂居士覺得很驚訝，回覆該名編輯︰「現在還要這種東西？」他在推文中表示，已拒絕該名編輯的要求，並強調若在日本做這種事，出版社會直接倒閉。

蓉堂居士目前是神戶大學大學院人文學研究科的講師，他從中學起即傾心於中國古典文學和詩詞，立志成為「海東（日本）第一詩人」。他在二松學舍大學畢業後，進入京都大學攻讀碩博士，二○一三年留學中國北京大學時，參加詩詞大賽成為唯一獲獎的外國人，人民日報留學生版對他進行約訪，他還以流暢的文言文回覆。

蓉堂居士：揣摩上意求自保

蓉堂居士指出，他和這名編輯頗有交情，對方是好人，要求表態恐怕是出版社「揣摩上意」以求自保。他還說，大概從四、五年前開始，他在中國發表漢詩被拒，只是因為他是日本人。

蓉堂居士表示，接下來要認真考慮與中國「文墨之交」的相處之道，畢竟這個時代，老師只要在中國的課堂上讚美日本，就可能遭到告發解聘；雖然他在中國培養了深厚的人脈，但未來考慮在台灣發表作品。

網友留言說，可能是因為作者是日本人，出版社的顧慮較多，有些「小粉紅」喜歡搞獵巫煽動情緒賺流量；也有網友表示，中國倒退到文化大革命時代也不奇怪。

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