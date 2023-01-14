日加領袖會 聯手抗中 捍衛印太

日本首相岸田文雄與加拿大總理杜魯道十二日結束高峰會後，一起抵達聯合記者會會場。（彭博）

2023/01/14 05:30

反對片面以武力改變東海、南海現狀

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕走訪歐美五國的日本首相岸田文雄，十二日在加拿大首都渥太華與總理杜魯道進行會談。雙方一致強烈反對在東海和南海憑藉武力片面改變現狀的嘗試，並密切合作以實現「自由開放的印度太平洋」。著眼於中國經濟威壓，雙方也確認將在經濟安全保障領域進行合作。

抗中經濟威壓 兩國加強經濟合作

岸田上任後首次訪加，上次是在七年前以外相身分到訪，「聯手抗中」這次成為兩國主要的會談議題之一。岸田在與杜魯道會談後的聯合記者會上表示，對日本和加拿大來說，中國都是核心課題，杜魯道則說，和中國既要合作也要競爭。雙方強烈反對在東海和南海憑藉武力片面改變現狀的嘗試，就應對中國的各種課題繼續緊密合作。雙方也將在經濟安保領域加強合作，杜魯道在記者會也宣布今年秋天派遣貿易代表團訪日。

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加拿大為牽制中國發展海上霸權，去年十一月制定「印度太平洋戰略」，岸田對於加拿大加強參與太平洋地區表示歡迎，雙方同意加強合作以實現「自由且開放印太」構想。對於日本去年底修訂國家安全戰略三文件，將大幅提高防衛經費並擁有反擊能力，從根本強化防衛力，杜魯道表示全面支持。

岸田會談後轉往美國 與拜登見面

岸田在與杜魯道會談後轉往美國，預定美東時間十三日上午十一點二十分（台灣時間十四日零時二十分）與美國總統拜登舉行峰會及共進工作午餐。拜岸兩人將觸及包括北韓、烏克蘭以及與中國的戰略競爭等議題。

彭博報導，拜登將敦促日本限制中國取得半導體技術。路透也報導，拜登在會晤岸田以及十七日和荷蘭總理呂特會晤時，都將討論禁止出口晶片設備給中國的問題，但美方不會要求日、荷兩國立即承諾採取措施。

讓全球警覺俄侵烏 也威脅到亞洲

美國國家安全會議印太事務協調官坎貝爾十二日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」舉辦的研討會上，盛讚岸田文雄讓各界意識到俄國侵烏不只是威脅歐洲、也威脅到亞洲，是對整個自由和開放秩序的挑戰，「岸田是將印太與跨大西洋關係聯繫在一起的人」。

針對美中關係，坎貝爾說，去年的兩國領袖峰會為美中關係奠定基礎，今年他期待可以為兩國關係設立一些「護欄」，以確保兩國競爭和平並富有成效。

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