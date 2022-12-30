以色列放話 2至3年內攻擊伊朗

以色列國防部長甘茨廿八日在以國空軍官校畢業典禮明確表示，該批應屆畢業的以國飛行員將在「兩到三年內」參與攻擊伊朗境內核設施。（法新社）

2022/12/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一五年簽訂的「伊朗核協定」，隨川普政府二○一八年五月宣布退約而停滯不前之際，外交上和美國結盟且憂懼伊朗核武的以色列廿八日明確公開表示，正為攻擊伊朗核設施做準備，可能在「兩至三年內」正式出手。路透指出，以方這回提出可能時間表的明確程度，非比尋常。

以國國防部長甘茨廿八日告訴空軍官校應屆畢業生們，「兩到三年內，你們可能向東穿越天際，參與攻擊伊朗境內核設施，我們正在為此做準備，且就緒程度近年大幅提高。」

請繼續往下閱讀...

雖有專家懷疑以色列軍事實力恐難對遙遠、分散且防禦嚴密的伊朗目標構成持久破壞，但以國一九六六年就有核彈，一九八一年曾出動十四架戰機摧毀伊拉克首都附近的核子反應爐、二○○七年再空襲敘利亞興建中的核子反應爐；揚言攻擊伊朗核設施則已有十多年。

根據以國「今日以色列報」廿五日報導，以國軍事情報部門預測伊朗二○二三年核領域「將繼續在當前緩慢進展的道路推進」，評估伊朗只有遭受極端制裁，才會改變政策，然後可能決定加速把濃縮鈾提升到軍用等級。

美國「紐約時報」廿八日報導指出，除力擋伊朗發展核武，美國政府也正努力制止伊朗把無人機輸送到俄羅斯用於烏克蘭戰場，準備協助烏克蘭擁有擊落俄方「神風」自殺無人機及搗毀發射地點的能力。為此，美國正和擁有對付伊朗無人機豐富經驗的以色列密切合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法