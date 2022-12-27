余茂春︰中國面對批評 就像鴕鳥

美國國務院前中國政策顧問余茂春。（中央社檔案照）

2022/12/27 05:30

一頭埋進沙堆 絕不願配合解決具體問題

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國之音（VOA）報導，在中國外交部廿三日以「長期在涉華涉藏問題上表現惡劣」為藉口，宣布制裁美國國務院前中國政策顧問余茂春、美國國會及行政部門中國問題委員會副主任斯坦恩（Todd Stein）之後，兩人根本不在意被制裁，余茂春嘲諷中共「沒有膽量具體列出制裁的原因」，且面對國際批評時總是鴕鳥心態、絕不願配合解決具體問題；斯坦恩也直言，希望別因此轉移對中共侵犯人權的關注。

美籍學者余茂春受訪表示，中共是擅於制裁的政權，所有人隨時被列在制裁之列，「不喜歡你就制裁你，這叫無產階級專政」，因此他被制裁不足為奇，「奇怪的是他們沒有膽量具體列出制裁的原因，因為一旦列出，就會很尷尬，會把中共政權置於道義和正義的對立面」。

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中共統治方式猶如井蛙國策

曾為美國前國務卿龐皮歐辦公室中國政策首席顧問的余茂春補充，中共非常在意冠冕堂皇的面子問題，這與中共的偉光正（偉大、光明、正確）觀念有關，若不說自己完美無瑕，中共就有政權危機，因此其內政、外交從來不能被批評、譴責；一有國際批評，「中共就像鴕鳥一樣一頭埋進沙堆，絕對不願配合解決具體問題」，比如人權、芬太尼（Fentanyl）毒品、武肺病毒起源調查等，這種統治方式「和古代、近代中國天朝上國的井蛙國策沒有什麼根本區別」。

斯坦恩︰勿忘中共侵犯人權

斯坦恩接受「美國之音」訪問時回應，「這（制裁）不要緊，重要的是被中國當局關押的數千名良心犯，讓我們不要轉移對他們（中共）侵犯人權行為的注意力」。斯坦恩是美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）副主任，該委員會每年需向美國總統與國會提出「中國人權與法治現狀」報告。

華府在九日、國際人權日前夕，宣布對全球十名涉嫌侵犯人權的個人與實體實施制裁，其中包括西藏公安廳廳長張洪波與前西藏自治區黨委書記吳英傑。中國外交部廿三日就宣布制裁余茂春與斯坦恩，做為反制。

對此，余第一時間推文形容「這是中國人民的敵人北京政府再次授予榮譽徽章」，願中國人民早日獲得自由、成為自己國家的主人，「起來，不願做奴隸的人們！」他貼文並說，中國此舉「嚴重傷害了美國人民的感情」。中國慣用以「傷害中國人民感情」來表達對國際批評的不滿。

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