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不願接受川普當選！美國人Google搜尋「移民加拿大」暴增400％

川普「復仇成功」，睽違4年將再次入主白宮。（路透）

川普「復仇成功」，睽違4年將再次入主白宮。（路透）

2024/11/07 19:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普「復仇成功」，睽違4年再次入主白宮，大選結果揭曉後幾家歡樂幾家愁，不少美國人不想要待在川普又一次領導4年的美國。Google搜尋趨勢（Google Trends）顯示，昨天（6日）在川普確定當選後，美國境內關於「移民加拿大」的搜索量暴增！

根據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，川普6日衝破270張選舉人票的當選門檻，自行宣布當選。隨著票數差距越拉越開，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持者大失所望，眼看川普重返白宮已成事實，許多對川普極度不滿的美國人，似乎開始在考慮搬到北方鄰國加拿大，「移民加拿大」相關主題的搜索量激增。

《新聞週刊》指出，「如何移民加拿大」的搜尋量，在過去1天增加400%；「如何合法移居加拿大」的搜尋量，也在過去1天增加200%。相關問題的搜索量，在佛蒙特州、俄勒岡州和華盛頓州最高，這些州以壓倒性多數投票給賀錦麗。在社群媒體上，關於想要移居加拿大的貼文也明顯增加。事實上，2016年川普首次當選總統也發生類似情況，當時加拿大移民局官網，還因為太多用戶訪問一度當機。

不過加拿大目前也面臨移民問題，總理杜魯道（Justin Trudeau）今年10月才宣布，到2025年加拿大將把永久移民人數，從50萬減少到39.5萬。

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