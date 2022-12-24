不防感染 中國專家：第4劑別再打國藥、科興

中國近日加強催打武肺疫苗，但專家坦承中國國產疫苗效果不彰，第四劑加強針應該避免打滅活疫苗。圖為一名老婦九日在江蘇省南通市接種武肺疫苗。（美聯社）

2022/12/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管北京當局拒絕西方國家提供的武漢肺炎疫苗與堅稱國產疫苗能滿足自身需求，但中國防控專家卻說，國產疫苗的防感染效果差，民眾接種第四劑加強針時，不能再打國藥與科興等滅活疫苗。

根據中媒，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光廿二日就疫情發表演說時，提及必須盡快讓老年人與醫護人員率先接種加強針，「不管以前打兩針還是三針，可以開始打第四針了。第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了」，因同源免疫的滅活疫苗效果，明顯不及蛋白重組疫苗或腺病毒載體疫苗。

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曾光此言形同證實外界對中國國產疫苗效果的質疑。中國國產的科興與國藥疫苗皆為滅活疫苗，但中國康希諾生物最新製造的吸入式疫苗是腺病毒載體疫苗。

中國官方數據顯示，全中國廿日與廿一日的單日武肺疫苗接種量，分別超過三百萬劑與三五○萬劑，廿二日也超過兩百萬劑，明顯遠高於單日不超過一五○萬劑的前兩週。但官方並未詳述接種的是哪些疫苗及其佔比。

疫情恐持續兩、三月

此外，推特帳號「李老師不是你老師」本月稍早貼出網傳中國國家疾控中心副主任馮子健本月六日在清華大學的講座內容要點，其中第四點赫然是「國產疫苗防感染非常差，幾乎不防感染，打疫苗跟感染過一次獲得的免疫能力差不多」。曾光稱這波疫情會持續兩、三個月，跨越元旦與春節，到明年春季時趨緩；馮子健則說，估計會有六成到八、九成的人感染，「大範圍感染過後，病毒會逐漸鈍化了。」

美再度表示願提供疫苗

在此同時，美國國務卿布林肯廿二日再度表示美國願意提供疫苗協助中方抗疫。值此部分專家質疑中國官方提供的武肺住院與死亡數據的真實性，布林肯在記者會上還強調，包括中國在內的所有國家，都必須分享武肺疫情經驗的資訊。國務院發言人普萊斯表示，布林肯廿二日與中國外長王毅通電話時，也表達武肺資訊透明對國際社會的重要性。

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